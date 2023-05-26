В супермаркетах різко подешевшав популярний продукт: ціна подекуди вдвічі нижча

Ціни на різні продукти харчування дуже циклічні й можуть змінюватися чи не щодня. На цінову політику дуже сильно впливає ситуація на фронті, інфляція, наявність чи відсутність електроенергії у деяких регіонах, а також її тариф, який постійно зростає. Однак інколи торгові мережі все ж роблять приємні сюрпризи для покупців. Сьогодні стало відомо, що різко знизилася ціна на яйця. Останні є базовим продуктом і точно мають бути у кожному холодильнику, та минулими тижнями яйця перетворилися у справжній делікатес. Нарешті, їх вартість почала знижуватися, а подекуди майже вдвічі.

Найдешевші яйця у торговій мережі АТБ

Найприємніші ціни наразі пропонують супермаркети АТБ. Якщо у квітні десяток яєць коштував приблизно 70 гривень, то зараз їх можна купити навіть за 37. Водночас є різні категорії яєць. Якщо мова про власний бренд АТБ “Своя лінія”, то їхні яйця коштують 53 гривні.

В середньому ціна на яйця у різних торгових мережах становить від 55 до 59 гривень за десяток, що вже набагато приємніше ніж це було ще пару тижнів тому.

Експерти пояснюють подешевлення тим, що зараз вже досить тепло, а влітку кури завжди краще несуться. Довгий світловий день також цьому дуже гарно сприяє.

Подешевшали й інші продукти

Зокрема, знизилася ціна гречки, яка минулого року коштувала навіть по 100 гривень за кіло. Зараз цю крупу можна купити за 40-50 грн за кілограм. Також, в АТБ подешевшав цукор. Його ціна варіюється в межах 32 гривень за кіло, що дешевше ніж у всіх інших супермаркетах.

Дешевшають й минулорічні овочі, наприклад, морква, картопля, буряк тощо. Тут знову ж вплинула сезонність, адже старі овочі поступово замінюють новим врожаєм.