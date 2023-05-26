Торопитесь выгодно купить: в АТБ анонсировали рекордно низкую цену на популярный продукт

Торговая сеть АТБ является одной из самых многочисленных в Украине. Их супермаркеты есть практически в каждом городе и даже небольших районных центрах. Чтобы удерживать первенство, сеть постоянно устраивает выгодные акции и интересные предложения. Иногда некоторые продукты можно приобрести со скидкой до 50%. Вот и сейчас, АТБ анонсировало акцию на масло от торговой марки “Олейна”. Именно это масло всегда считалось одним из самых дорогих, и стоило почти 70 гривен за бутылку. Теперь его цена в АТБ всего 46,90 грн. Под акцию попало и масло от собственного бренда АТБ “Своя линия”. Бутылка такого масла обойдется покупателям всего 37,81 грн.

Во всех остальных супермаркетах подобной акции не наблюдается. Цена на разные бренды масла стартует от 60 грн.

В АТБ можно выгодно приобрести еще ряд товаров

Также в АТБ резко подешевели яйца. Если еще пару недель назад их цена была около 70 грн. за десяток, то сейчас это около 38 гривен. Есть и более высокие цены, однако они не пересекают отметку в 60 грн.

Среди подешевевших продуктов, а также часто попадающих под акцию можно отметить:

Гречку. Она теперь стоит около 50 гривен за кило, что на 50% меньше нескольких месяцев назад. Прошлогодние овощи. Дешевеет все и даже лук, хотя цена последнего в некоторых торговых сетях все еще остается в пределах 70 гривен за кило. Но в некоторых магазинчиках и на рынке можно найти такие цены как 45-50 грн. Также овощи дешевеют из-за того, что на прилавках появляются свежие, из нового урожая. Макаронные изделия. Эта категория товара, по крайней мере, в АТБ, также часто подпадает под акции.

А вот что не дешевеет так это все виды мяса и молочная продукция. Помимо этого регулярно дорожают табачные изделия.