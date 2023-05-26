Поспішіть вигідно купити: в АТБ анонсували рекордно низьку ціну на популярний продукт

Торгова мережа АТБ є однією з найчисленніших в Україні. Їхні супермаркети є практично у кожному місті і навіть невеликих районних центрах. Щоб втримувати першість мережа постійно влаштовує вигідні акції та цікаві пропозиції. Інколи деякі продукти можна купити зі знижкою до 50%. Ось і зараз, АТБ анонсувало акцію на олію від торгової марки “Олейна”. Саме ця олія завжди вважалася однією з найдорожчих, і коштувала майже 70 гривень за пляшку. Наразі її ціна в АТБ всього 46,90 грн. Під акцію потрапила й олія від власного бренду АТБ “Своя лінія”. Пляшка такої олії обійдеться покупцям всього у 37,81 грн.

У всіх інших супермаркетах подібної акції не спостерігається. Ціна на різні бренди олії стартує від 60 грн.

В АТБ можна вигідно придбати ще ряд товарів

Також в АТБ різко подешевшали яйця. Якщо ще пару тижнів тому їх ціна була близько 70 грн за десяток, то зараз це близько 38 гривень. Є й вищі ціни, однак вони не перетинають позначку у 60 грн.

Серед продуктів, які подешевшали, а також часто потрапляють під акцію можна відмітити:

Гречку. Вона тепер коштує близько 50 гривень за кіло, що на 50% менше ніж кілька місяців тому. Минулорічні овочі. Дешевшає все і навіть цибуля, хоча ціна останньої в деяких торгових мережах все ще залишається в межах 70 гривень за кіло. Та в деяких магазинчиках і на ринку можна знайти такі ціни, як 45-50 грн. Також, овочі дешевшають через те, що на прилавках з’являються свіжі, з нового врожаю. Макаронн і вироби. Ця категорія товару, принаймні в АТБ, також часто підпадає під акції.

А от, що не дешевшає так це всі види м’яса і молочна продукція. Крім цього регулярно дорожчають тютюнові вироби.