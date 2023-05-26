Специалисты назвали 10 профессий, которые будут наиболее необходимы после войны

Рынок труда на Украине значительно изменится после победы в войне с российскими оккупантами. Страна находится на этапе восстановления, а это значит, что значительно увеличится спрос на инженеров, технических специалистов, а также опытных менеджеров. По-прежнему актуальны будут представители сферы IT и медицинские работники.

Об этом рассказали специалисты по трудоустройству. По словам экономиста и ученого Романа Шеремета, есть три стратегически важных сектора, где понадобятся работники. Речь идет о следующих:

военно-промышленный комплекс и все, что имеет отношение к сфере обороны;

IT-сфера;

авиационная и космическая индустрия

Но это еще не всё. Будет спросом на все профессии, которые тем или иным способом смогут помочь в развитии Украины. Это инженеры конструкций, дизайнеры, которые смогут работать над схемами и картами. Также понадобятся эксперты в сфере агропромышленности и разминирования.

Также будет стабильно высок спрос на специалистов по проектному менеджменту. Ведь в Украине будут тысячи проектов, над которыми нужно будет работать.

Также будет значительным спросом на представителей рабочих специальностей. При этом речь идет не только о строителях.

Также понадобятся люди, умеющие работать с западным бизнесом и донорскими организациями. Новые компании станут конкурентами тех, кто уже есть на рынке, существенно возрастет спрос на специалистов по рекламе и коммуникациям.

Отдельно следует выделить IT сферу. Ожидается, что айтишников не будет хватать, поэтому они будут особенно ценны. Также следует обратить внимание на специалистов по искусственному интеллекту.

Отдельно следует отметить всегда актуальную медицинскую сферу. Врачей постоянно не хватает.

Также украинцам следует привыкать к новым профессиональным стандартам — владение английским языком, конкуренция с международными профессиями, постоянная работа над собственным саморазвитием, освоение культурных отличий из-за наплыва иностранных компаний и поиска новых подходов для решения старых задач.