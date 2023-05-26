Спеціалісти назвали 10 професій, які будуть найбільш потрібними після війни

Ринок праці в Україні значно зміниться після перемоги у війні з російськими окупантами. Країна перебувати на етапі відновлення, а це означає, що значно зросте попит на інженерів, технічних спеціалістів, а також досвідчених менеджерів. Як і раніше актуальними будуть представники сфери IT та медичні працівники.

Про це розповіли спеціалісти з працевлаштування. За словами економіста та вченого Романа Шеремета, є три стратегічно важливі сектори, де знадобляться працівники. Мова йде про наступні:

військово-промисловий комплекс та все, що ма відношення до сфери оборони;

IT-сфера;

авіаційна та космічна індустрія.

Але це ще не все. Буде попит на всі професії, які тим чи іншим способом зможуть допомогти в розвитку України. Це інженери конструкцій, дизайнери, які зможуть працювати над схемами та картами. Також знадобляться експерти у сфері агропромисловості та розмінування.

Також буде стабільно високий попит на спеціалістів з проєктного менеджменту. Адже в Україні будуть тисячі проєктів, над якими потрібно буде працювати.

Також буде значний попит на представників робочих спеціальностей. При цьому мова йде не тільки про будівельників.

Також знадобляться люди, які вміють працювати з західним бізнесом та донорськими організаціями. Нові компанії стануть конкурентами тих, хто вже є на ринку, то суттєво зросте попит на спеціалістів з реклами та комунікацій.

Окремо слід виділити IT сферу. Очікується, що айтішників не вистачатиме, тож вони будуть особливо цінними. Також слід звернути увагу на фахівців зі штучного інтелекту.

Окремо варто зазначити завжди актуальну медичну сферу. Лікарів постійно не вистачає.

Також українцям слід звикати до нових професійних стандартів — володіння англійською мовою, конкуренція з міжнародними професіями, постійна робота над власним саморозвитком, освоєння культурних відмінностей через наплив іноземних компаній та пошук нових підходів для вирішення старих завдань.