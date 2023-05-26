Не добавят ни копейки: в ПФ назвали 4 категории пенсионеров, которые не получат никаких надбавок

Каждый год в Украине повышают пенсионные выплаты. Обычно это происходит в несколько этапов в зависимости от категории. Например, в марте этого года прошла масштабная индексация, во время которой свои надбавки получило чуть более десяти миллионов украинцев. В то же время в пенсионном фонде назвали несколько категорий пенсионеров, которые не получат ни копейки. Речь идет о бывших работниках прокуратуры и еще нескольких категориях лиц, получающих “специальные” пенсии.

Напомним, что во время мартовской индексации доплаты получили 10,5 миллиона украинцев. В июне пенсии также будут перечислены работающим пенсионерам. Однако несколько категорий граждан не получат надбавки. Это касается следующих категорий лиц:

работающие пенсионеры, за время работы не накопившие дополнительные 24 месяца страхового стажа;

пенсионеры, получающие большую пенсию за установленный максимум – 20 930 гривен;

бывшие работники прокураторы;

получающие пенсии не по возрасту, а так называемое ежемесячное пожизненное денежное содержание, такой тип выплат получают судьи и некоторые другие категории населения.

Кроме стандартных надбавок украинцы также могут получать надбавки к пенсии за возраст. Сумма зависит от возраста получателя пенсии:

лица, которым от 70 до 75 лет могут рассчитывать на 300 гривен в месяц;

лица в возрасте от 75 до 80 лет – по 456 гривен ежемесячно;

по 570 гривен будут получать лица старше 80 лет.

В то же время, есть и дополнительные условия — чтобы получать надбавку за возраст пенсия лица не должна превышать 10 340 гривен. Если пенсия лица равна этой сумме или больше ее, то этого типа надбавки не будет.

Напомним, что любой работающий пенсионер может увеличить размер своей пенсии, если по собственному желанию согласится увеличить свой пенсионный возраст. В таком случае выйти на заслуженный отдых можно будет только в 65 лет и 7 месяцев.