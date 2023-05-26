Не додадуть ні копійки: у ПФ назвали 4 категорії пенсіонерів, які не отримають жодних надбавок

Щороку в Україні підвищують пенсійні виплати. Зазвичай це відбувається в кілька етапів в залежності від категорії. Для прикладу, в березні цього року пройшла масштабна індексація, під час якої свої надбавки отримало трохи більше ніж десять мільйонів українців. Водночас в пенсійному фонді назвали кілька категорій пенсіонерів, які не отримають ні копійки. Мова йде про колишніх працівників прокуратури та ще кілька категорій осіб, які отримують “спеціальні” пенсії.

Нагадаємо, що під час березневої індексації доплати отримало 10,5 мільйона українців. В червні пенсії також перерахують працюючим пенсіонерам. Однак кілька категорій громадян не отримають надбавки. Це стосується наступних категорій осіб:

працюючі пенсіонери, які за час роботи не накопичили додаткові 24 місяці страхового стажу;

пенсіонери, які отримують більшу пенсію за встановлений максимум — 20 930 гривень;

колишні працівники прокуратори;

ті, хто отримує пенсії не за віком, а так зване щомісячне пожиттєве грошове утримання, такий тип виплат отримують судді та деякі інші категорії населення.

Крім стандартних надбавок, українці також можуть отримувати надбавки до пенсії за вік. Сума залежить від віку отримувача пенсії:

особи, яким від 70 до 75 років можуть розраховувати на 300 гривень щомісячно;

особи у віці від 75 до 80 років — по 456 гривень щомісяця;

по 570 гривень отримуватимуть особи, яким більш як 80 років.

Водночас є й додаткові умови — щоб отримувати надбавку за вік пенсія особи не повинна перевищувати 10 340 гривень. Якщо пенсія особи дорівнює цій сумі або більша за неї, то цього типу надбавки не буде.

Нагадаємо, що будь-який працюючий пенсіонер може збільшити розмір своєї пенсії, якщо за власним бажанням погодиться збільшити свій пенсійний вік. В такому разі вийти на заслужений відпочинок можна буде лише в 65 років та 7 місяців.