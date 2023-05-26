Новые знакомства и любовь: для которых 3 знаков зодиака следующая неделя будет удачной

Представителям сразу трех знаков зодиака невероятно повезет на этой неделе. В последнее время кажется, что все потеряно, а неприятности накапливаются как снежный ком. Но черная полоса позади, поэтому теперь следует ожидать только приятные события.

По словам астрологов трех знаков зодиака ждет очень динамичная неделя. Солнце встретится с ретроградным Плутоном, что означает снижение напряжения для большинства людей. Именно эта неделя будет удачной для новых знакомств и творчества. Кому повезет?

Близнецы

Представителям знака следует приготовиться к путешествию в лучшую жизнь. Транзит Солнца в Близнецах и ретроградном Плутоне заставит Близнецов посмотреть на мир под другим углом. В этот период появятся силы уверенности в лучшее будущее, а также заряд бодрости и вдохновения для достижения целей. При подписании договоров и решении важных вопросов следует прислушиваться к интуиции, она поможет выбрать правильный путь.

Лев

Представители знака – настоящие лидеры, которые любят быть в центре внимания. Эта неделя не будет исключением. Львы смогут показать свою смелость и умение общения с другими людьми. Сейчас самое подходящее время для новых договоров и поиска партнеров по работе. Следует быть готовыми к тому, что придется работать еще больше. Достойны делиться своими идеями с близкими людьми, это поможет найти еще больше хороших идей.

Весы

Представители знака ценят гармонию, а на этой неделе Весам следует ожидать покоя, уюта и вдохновения. Общение с единомышленниками за рубежом или в учебной среде принесет пользу и поможет исследовать новые горизонты. Под опекой Венеры и Урана эта неделя принесет отличные результаты от давних инвестиций. Профессиональные проекты принесут признание, то следует ожидать улучшения финансовой ситуации. Это позволит отдохнуть от работы и вернуться к своим обязанностям с новыми силами.