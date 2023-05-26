Нові знайомства та кохання: для яких 3 знаків зодіаку наступний тиждень буде вдалим

Представникам одразу трьох знаків зодіаку неймовірно пощастить цього тижня. Останнім часом здається, що все втрачено, а неприємності накопичуються наче сніговий ком. Але чорна смуга позаду, тож тепер слід очікувати лише на приємні події.

За словами астрологів на трьох знаків зодіаку чекає дуже динамічний тиждень. Сонце зустрінеться з ретроградним Плутоном, а це означає зниження напруги для більшості людей. Саме цей тиждень буде вдалим часом для нових знайомств та творчості. Тож кому пощастить?

Близнюки

Представникам знаку варто приготуватися до подорожі в краще життя. Транзит Сонця в Близнюках та ретроградного Плутона змусить Близнюків подивитися на світ під іншим кутом. В цей період з’являться сили на впевненість у краще майбутнє, а також заряд бадьорості та натхнення для досягнення цілей. При підписанні договорів та розв’язанні важливих питань варто прислухатися до інтуїції, вона допоможе обрати правильний шлях.

Лев

Представники знаку — справжні лідери, які люблять бути в центрі уваги. Цей тиждень не буде виключенням. Леви зможуть показати свою сміливість та уміння спілкування з іншими людьми. Зараз найкращий час для нових договорів та пошуку партнерів по роботі. Варто бути готовими до того, що доведеться працювати ще більше. Варті ділитися своїми ідеями з близькими людьми, це допоможе знайти ще більше хороших ідей.

Терези

Представники знаку цінують гармонію, а цього тижня Терезам варто очікувати спокою, затишку та натхнення. Спілкування з однодумцями за кордоном або в навчальному середовищі принесуть користь та допоможуть дослідити нові горизонти. Під опікою Венери та Урану цей тиждень принесе чудові результати від давніх інвестицій. Професійні проєкти принесуть визнання, то варто чекати покращення фінансової ситуації. Це дозволить як слід відпочити від роботи та повернутися до своїх обов’язків з новими силами