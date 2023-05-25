Осталось 6 дней: связь в Украине подорожает на 10-20 гривен

Компания Укртелеком сообщила о повышении тарифов на стационарные телефоны с 1 июня. Стоимость вырастет в среднем на 10-20 гривен в максимальных тарифах.

Публичное акционерное общество “Укртелеком” повышает тарифы на услуги телефонии на десять-двадцать гривен. Новые цены начнут действовать уже с 1 июня 2023 года. Об этом сообщили на официальном сайте компании.

Со следующего месяца компания вводит схожие условия для двух популярных тарифов – “Домашний базовый” и “Домашний безлимитный”, которые теперь будут стоить 220 и 210 гривен в месяц вместо двух сотен, как это было раньше. Абонентам предоставят 1000 минут на мобильные номера и 1000 минут на междугородние звонки.

Что касается других популярных тарифов – “Простой минимальный” и “Простой” с безлимитными городскими звонками, то их стоимость составит 169 гривен в месяц. В то же время в Укртелекоме предлагают своим клиентам сохранить текущую цену. Для этого достаточно совершить авансовый платеж до конца мая.

На сайте добавляется следующая информация. Чтобы сохранить свою текущую стоимость тарифа еще на полгода, нужно полностью оплатить счет за апрель и осуществить авансовый платеж в размере 840 гривен – это для тарифов “Простой” и “Простой минимальный”. Что касается тарифов “Домашний базовый”, то потребуется внести 1200 гривен авансового платежа. Для тарифа “Домашний безлимитный” просят оплатить 1260 гривен. При условии внесения авансового платежа текущий тариф будет автоматически сохранен со старыми ценами до 30 ноября 2023 года. Ранее популярный мобильный оператор Vodafone сообщал, что вводит новые тарифы для украинского бизнеса. Больше деталей можно узнать на официальном сайте оператора сотовой связи. В общем, все мобильные операторы повышают цены. Среди причин необходимость больше тратить на содержание базовых станций из-за атак российских оккупантов в прифронтовых районах и необходимость устанавливать резервные источники питания на всех станциях из-за атак на энергосистему Украины.