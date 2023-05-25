Залишилось 6 днів: зв’язок в Україні здорожчає на 10-20 гривень

Компанія Укртелеком повідомила про підвищення тарифів на стаціонарні телефони з першого червня. Вартість зросте в середньому на 10-20 гривень в максимальних тарифах.

Публічне акціонерне товариство “Укртелеком” підвищує тарифи на послуги телефонії на десять-двадцять гривень. Нові ціни почнуть діяти вже з першого червня 2023 року. Про це повідомили на офіційному сайті компанії.

З наступного місяця компанія запроваджує схожі умови для двох популярних тарифів — “Домашній базовий” та “Домашній безлімітний”, які тепер будуть коштувати 220 та 210 гривень на місяць замість двох сотень, як це було раніше. Абонентам нададуть 1000 безкоштовних хвилин на мобільні номери та 1000 хвилин на міжміські дзвінки.

Щодо інших популярних тарифів — “Простий мінімальний” та “Простий” з безлімітними міськими дзвінками, то їх вартість складе 169 гривень на місяць. Водночас в Укртелекому пропонують своїм клієнтам зберегти поточну ціну. Для цього достатньо здійснити авансовий платіж до кінця травня.

На сайті додають наступну інформацію. Щоб зберегти свою поточну вартість тарифу ще на пів року, потрібно повністю оплатити рахунок за квітень та здійснити авансовий платіж у розмірі 840 гривень — це для тарифів “Простий” та “Простий мінімальний”. Щодо тарифів “Домашній базовий”, то знадобиться внести 1200 гривень авансового платежу. Для тарифу “Домашній безлімітний” просять сплатити 1260 гривень. При умові внесення авансового платежу поточний тариф буде автоматично збережений зі старими цінами аж до 30 листопада 2023 року.

Додамо, що раніше популярний мобільний оператор Vodafone повідомляв, що вводить нові тарифи для українського бізнесу. Більше деталей можна дізнатися на офіційному сайті оператора сотового зв’язку. Загалом всі мобільні оператори підвищують ціни. Серед причин — необхідність більше витрачати на утримання базових станцій через атаки російських окупантів в прифронтових районах та необхідність встановлювати резервні джерела живлення на всіх станціях через атаки на енергосистему України