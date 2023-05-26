2 200 гривень від ООН: українцям пояснили як отримати новий вид допомоги

Громадяни України можуть отримати допомогу від агенції Організації Об’єднаних Націй у справах біженців у розмірі 2 200 гривень. Гроші можуть отримати ті, хто постраждав в результаті воєнних дій. Серед потенційних отримувачів — жителі Дніпропетровської, Полтавської. Сумської, Одеської. Чернігівської, Запорізької, Харківської, Черкаської та Кіровоградської областей та особи, які отримали статус внутрішньопереміщених осіб.

Про це йдеться на сайті Агенції ООН у справах біженців. Гроші можуть отримати ті українці, які раніше не отримували 2 200 гривень від ООН. Подати заявку можна в регіональному центрі, адреси вказані на сайті організацій. Подати заявку можна в одному з центрів, точну адресу можна уточнити за телефоном 0800307711.

При собі потрібно мати паспорт, індивідуальний податковий номер, номер банківської карти, свідоцтво про народження дитини (якщо діти є), документ про інвалідність (при якщо такий є).

Зверніть увагу! Спеціалісти банку чи Агенції ніколи не запитують CVV номер банківської картки.

Перед тим, як звертатися для отримання допомоги, варто дізнатися більше про організацію. Ви маєте бути впевнені, що надаєте інформацію саме представникам ООН. Від початку війни діє чимало шахрайських схем, коли в людей намагаються дізнатися особисті дані та дані банківських карток, щоб заволодіти коштами. Тож потрібно звертатися саме в центри та офіси Агенції ООН в Україні у своїх регіонах та ніколи за жодних обставин надавати банківські дані крім номера картки або IBAN рахунку картки. Це дозволить захиститися від шахраїв.

Зазначимо, що українські переселенці також мають право на отримання виплат з державного бюджету. На кожну дорослу людину виплачують по дві тисячі гривень, на дітей — по три тисячі гривень.

Отримати грошову допомогу можна як від України, так і від міжнародних організацій. Часто є право отримувати виплати одразу від кількох організацій, найчастіше така можливість є в особливо вразливих категорій населення.