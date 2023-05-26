АТБ анонсировал специальные цены для клиентов ОщадБанка

В супермаркетах АТБ начали действовать специальные цены для держателей карт ОщадБанка. Скидки на продукты питания составляют до 45%. Уменьшенные цены действуют три дня в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье. Следует уточнить, что акция не постоянно, а продлится только с 26 мая до конца текущего года. Кроме карт Ощада, на скидки могут претендовать клиенты следующих банков:

Райф,

Укргазбанк,

А-Банк

Для того чтобы покупать по меньшим ценам, нужно сначала оформить специальную карту АТБ

На этой неделе, клиенты Ощада могут купить у АТБ дешевле такие продукты:

Мороженое Стоп-наркотик (скидка -45%)

Кофе “Carte Noir” (скидка -41%)

Шоколад Millenium (скидка -38%)

Кефир “Галичина” (скидка -30%)

Томатная паста “Хозяйка” (скидка -40%)

другие товары.

Следует уточнить, что акционные цены действуют только в магазинах и не работают при заказе через интернет.