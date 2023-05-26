АТБ анонсировал специальные цены для клиентов ОщадБанка

В супермаркетах АТБ начали действовать специальные цены для держателей карт ОщадБанка. Скидки на продукты питания составляют до 45%. Уменьшенные цены действуют три дня в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье. Следует уточнить, что акция не постоянно, а продлится только с 26 мая до конца текущего года. Кроме карт Ощада, на скидки могут претендовать клиенты следующих банков:
- Райф,
- Укргазбанк,
- А-Банк
Для того чтобы покупать по меньшим ценам, нужно сначала оформить специальную карту АТБ
На этой неделе, клиенты Ощада могут купить у АТБ дешевле такие продукты:
- Мороженое Стоп-наркотик (скидка -45%)
- Кофе “Carte Noir” (скидка -41%)
- Шоколад Millenium (скидка -38%)
- Кефир “Галичина” (скидка -30%)
- Томатная паста “Хозяйка” (скидка -40%)
- другие товары.
Следует уточнить, что акционные цены действуют только в магазинах и не работают при заказе через интернет.
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