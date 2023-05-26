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АТБ анонсировал специальные цены для клиентов ОщадБанка

26.05.2023
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АТБ

В супермаркетах АТБ начали действовать специальные цены для держателей карт ОщадБанка. Скидки на продукты питания составляют до 45%. Уменьшенные цены действуют три дня в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье. Следует уточнить, что акция не постоянно, а продлится только с 26 мая до конца текущего года. Кроме карт Ощада, на скидки могут претендовать клиенты следующих банков:

  • Райф,
  • Укргазбанк,
  • А-Банк

Для того чтобы покупать по меньшим ценам, нужно сначала оформить специальную карту АТБ

На этой неделе, клиенты Ощада могут купить у АТБ дешевле такие продукты:

  • Мороженое Стоп-наркотик (скидка -45%)
  • Кофе “Carte Noir” (скидка -41%)
  • Шоколад Millenium (скидка -38%)
  • Кефир “Галичина” (скидка -30%)
  • Томатная паста “Хозяйка” (скидка -40%)
  • другие товары.

Следует уточнить, что акционные цены действуют только в магазинах и не работают при заказе через интернет.

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26.05.2023
Менше хвилини
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