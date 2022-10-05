Нова Пошта зменшила ціну популярної послуги

Нова Пошта зробила доступнішим один із тарифів для українців. Транспортна компанія вже не вперше робить приємні сюрпризи для людей, щоб доставлення товарів, особистих речей та інших предметів було доступним для широкого загалу.

Цього разу у Новій Пошті аж на 25% знизили вартість покупок через міжнародний форвардинговий сервіс доставлення NP Shopping на покупки із Франції.

Подробиці змін у тарифі

Компанія Нова Пошта Глобал входить у групу «Нова Пошта». Саме вона прийняла рішення переглянути вартість тарифу в умовах війни. Відтепер, замовляючи онлайн доставлення товарів із магазинів Франції необхідно буде сплачувати на 25% менше. Анонсують, що акція триватиме до кінця 2022 року. Офіційне підтвердження нововведення Нова Пошта вже розмістила на своєму сайті. Щоб скористатися нагодою необхідно купувати товари через сервіс.

Вартість доставлення із Франції залежить від розмірів посилки, нові тарифи виглядають так:

до 0,5 кг всього 3,75 дол;

до 1 кг всього 6,75 дол;

до 2 кг всього 7,88 дол.

Раніше вартість була найменшого вантажу 5 доларів, середнього (до 1 кг) 9 доларів і вантажів до 2 кг 10,5 доларів.

Замовник зможе самостійно розраховувати вартість послуги за допомогою онлайн-калькулятора. Середній термін доставлення — всього 8 днів.

У Новій Пошті також назвали групи товарів, які українці замовляють найчастіше. Це одяг, парфуми та косметика з Farfetch, Bonprix, Naf Naf, Vichy.

Щоб скористатися супер нагодою необхідно зареєструватись у сервісі NP Shopping. Після цього людина отримує доступ до особистого кабінету та може почати робити замовлення. Після замовлення в цьому ж особистому кабінеті потрібно зареєструвати трекінговий номер, який отримують у магазині та обрати спосіб доставлення.