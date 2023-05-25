С 1 июня в Украине стартует ряд новшеств: все они не слишком позитивны

Война идет второй год, поэтому большинство льгот и послаблений, которые были внедрены в начале становятся слишком сложными в реализации. Бюджет просто не может справиться, поэтому постепенно возвращаются разного рода налоги, отменяются льготные проценты по кредитам, льготные налоговые ставки и т.д. В частности, планируют вернуть и Единый налог для ФЛП 1 и 2 группы. Его предприниматели снова должны начать платить с 1 июня. Законопроект уже зарегистрирован, но в Верховной Раде за него еще не голосовали. До конца мая предприниматели будут платить налоги по ставкам действительным на период военного положения. А вот что будет с первого июня узнаем уже совсем скоро.

Кроме того, есть еще ряд не слишком положительных новостей

Кажется жизнь предпринимателей станет еще сложнее. В частности, в ближайшее время хотят реализовать следующие инициативы:

Приблизительно с июля может вступить в действие правило о штрафах, если предприниматель не выдаст чек. Штраф будет в размере до 150% от суммы товара, на который этот чек не был выдан. Опять же с июля планируют вводить неожиданные и плановые проверки, чтобы выявлять нарушения в ведении бизнеса и, конечно, штрафовать за них. И для физических лиц третьей группы тоже есть нелестная новость. Если народные избранники проголосуют “За”, то будет отменена льгота в размере 2%.

Министерство финансов считает, что такие решения помогут существенно обогатить казну, что сейчас стране критически нужно.

“Реализация проекта будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты“, — отметили в Министерстве финансов.

По предварительным подсчетам, бюджет должен бы увеличиться минимум на 8 миллиардов гривен за короткий период времени. И подобные вливания происходили бы на регулярной основе.