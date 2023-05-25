З 1 червня в Україні стартує ряд нововведень: всі вони не надто позитивні

Війна йде другий рік, а відтак більшість пільг та послаблень, які були впроваджені на початку стають надто складними в реалізації. Бюджет просто не може впоратися, тож поступово повертаються різного роду податку, скасовуються пільгові відсотки за кредитами, пільгові податкові ставки тощо. Зокрема планують повернути і Єдиний податок для ФОП 1 і 2 групи. Його підприємці знову мали б почати сплачувати з 1 червня. Наразі законопроєкт вже зареєстрований, але у Верховній Раді за нього ще не голосували. До кінця травня підприємці будуть сплачувати податки за ставками дійсними на період воєнного стану. А от, що буде з першого червня дізнаємось вже зовсім скоро.

Окрім цього є ще ряд не надто позитивних новин

Здається життя підприємців стане ще складнішим. Зокрема, найближчим часом хочуть реалізувати наступні ініціативи:

Десь приблизно з липня може вступити в дію правило про штрафи, якщо підприємець не видасть чек. Штраф буде у розмірі до 150% від суми товару на який цей чек не було видано. Знову ж з липня планують запроваджувати несподівані та планові перевірки, щоб виявляти порушення у веденні бізнесу і звісно ж штрафувати за них. І для фізичних осіб третьої групи теж є невтішна новина. Якщо народні обранці проголосують “За”, то буде скасована пільга у розмірі 2%.

Міністерство фінансів вважає, що такі рішення допоможуть суттєво збагатити казну, а це зараз країні критично потрібно.

«Реалізація проекту сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевих бюджетів”, – зауважили у Міністерстві фінансів.

За попередніми підрахунками бюджет мав би збільшитись мінімум на 8 мільярдів гривень за короткий період часу. І подібні вливання відбувалися б на регулярній основі.