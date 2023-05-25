Українцям назвали валюту, в якій не слід тримати заощадження

Доволі великий відсоток українців попри війну продовжують працювати, вести бізнес і при цьому заробляти накопичуючи заощадження. Коли накопичується певна сума перед багатьма постає питання, як її краще зберігати щоб не прогадати. Курс валют надто нестабільний, зберігати гроші просто вдома — теж не надто хороша ідея, адже хочеться щоб вони не “лежали мертвим вантажем”, я й примножувались. У Національному банку України розповіли, що сьогодні українці мають кілька досить надійних варіантів, як дозволяють не лише зберегти, а й примножити накопичення. І один варіант при цьому дуже розкритикували, хоча ми впевнені, що левова частка українців все ще над ним роздумує.

В НБУ розкритикували криптовалюту

Заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, в ефірі національного телемарафону заявила, що НБУ не вважає криптовалюту платіжним засобом, тож українцям варто про це пам’ятати коли вони в неї вкладають.

«Це не гроші, це інші активи, тому якщо люди хочуть ними скористатися, нехай враховують ризики, які там присутні. Ми вже були свідками серйозних потрясінь на цих ринках у США, коли виявлялося, що криптовалюти, які мали бути забезпечені фізичними доларами, виявилися незабезпеченими нічим, і це дуже великі ризики”, — заявила Рожкова.

Попит на криптовалюту останнім часом дійсно знизився. Вже немає такого аншлагу, як приблизно рік тому, коли про крипту говорили й писали практично на кожному кроці. Ще більше розчарування прийшло до користувачів після того, як більшість втратили свої заощадження інвестувавши у біткоїн, який різко почав падати в ціні.

Є гарні альтернативи

Водночас у НБУ заявляють, що є кілька надійних альтернатив, якими українці можуть у будь-який момент скористуватися.

«Є альтернатива: можна покласти гроші на депозит, можна — у військові облігації чи просто в ОВДП. Є можливість навіть для тих, хто хоче придбати валюту, це лімітовано в межах 100 тисяч гривень на місяць та розмістити на депозит», – додала представниця НБУ.

Якщо ж ви хочете зберігати гроші просто вдома, тоді розділіть їх на кілька різних валют, тобто частину грошей зберігайте в доларах чи євро і частину в гривні.