Украинцам назвали валюту, в которой не следует держать сбережения

Довольно большой процент украинцев, несмотря на войну, продолжают работать, вести бизнес и при этом зарабатывать накапливая сбережения. Когда накапливается определенная сумма перед многими встает вопрос, как ее лучше хранить, чтобы не прогадать. Курс валют слишком нестабильный, хранить деньги прямо дома — тоже не слишком хорошая идея, ведь хочется, чтобы они не “лежали мертвым грузом”, а приумножалась. В Национальном банке Украины рассказали, что сегодня в украинцев есть несколько достаточно надежных вариантов, позволяющих не только сохранить, но и приумножить накопления. И один вариант при этом очень подвергли критике, хотя мы уверены, что львиная доля украинцев все еще над ним размышляет.

В НБУ раскритиковали криптовалюту

Заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, в эфире национального телемарафона заявила, что НБУ не считает криптовалюту платежным средством, поэтому украинцам стоит об этом помнить, когда они в нее вкладывают.

«Это не деньги, это другие активы, поэтому если люди хотят ими воспользоваться, пусть учитывают присутствующие там риски. Мы уже были свидетелями серьезных потрясений на этих рынках в США, когда оказывалось, что криптовалюты, которые должны были быть обеспечены физическими долларами, оказались необеспеченными ничем, и это очень большие риски“, — заявила Рожкова.

Спрос на криптовалюту в последнее время действительно снизился. Уже нет такого аншлага, как примерно год назад, когда о крипте говорили и писали практически на каждом шагу. Еще большее разочарование пришло к пользователям после того, как большинство потеряли свои сбережения инвестировав в биткоин, который резко начал падать в цене.

Есть хорошие альтернативы

В то же время, в НБУ заявляют, что есть несколько надежных альтернатив, которыми украинцы могут в любой момент воспользоваться.

“Есть альтернатива: можно положить деньги на депозит, можно — в военные облигации или просто в ОВГЗ. Есть возможность даже для тех, кто хочет приобрести валюту, это лимитировано в пределах 100 тысяч гривен в месяц и разместить на депозит», – добавила представитель НБУ.

Если же вы хотите хранить деньги прямо дома, тогда разделите их на несколько разных валют. То есть часть денег храните в долларах или евро и часть в гривне.