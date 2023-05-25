Юристи розповіли, як можна підвищити свою пенсію майже вдвічі: інструкція підходить багатьом

Пенсія в Україні дуже мізерна, та є найменшою серед усіх європейських країн. Навіть при наявності повного стажу, якщо особа напрацювала його на посаді з мінімальною зарплатою, то пенсія буде не більша ніж 3000 грн. В багатьох випадках пенсію можна суттєво збільшити, просто люди не знають про так звані “лазійки” у законодавстві. Наприклад, військові пенсіонери, які вийшли на пенсію після 2018 року можуть підвищити свою виплату на 50%. Щоправда, юристи заявляють, що без суду зробити це буде неможливо.

Як саме можна підвищити пенсію?

Юристи заявляють, що пенсія таких пенсіонерів розраховувалася виходячи з прожиткового мінімуму. Сьогодні у порівнянні з 2018 роком він зріс на 52%, тоді як виплати не перерахували. Правознавці рекомендують всім причетним подавати позов до суду та добиватися підвищення пенсій саме на цей відсоток.

У 2018 році прожитковий мінімум становив 1762 гривні. А у 2023 це вже 2684 грн. Тобто, якщо, наприклад, пенсія становить 13 000 гривень (а у військових вона зазвичай вища ніж у представників інших професій), то після перерахунку вона може становити 19 760 грн. Різниця разюча.

Під цей перерахунок підпадають лише військові, які вийшли на заслужений відпочинок після 2018 року і до цього проходили службу у Нацгвардії, Прикордонній службі, СБУ, ЗСУ, Державній кримінально-виконавчій службі, Управлінні державної охорони, Державній службі з надзвичайних ситуацій або службі зовнішньої розвідки.

Якщо ви проживаєте в Києві, то маєте звертатися у Київський окружний адміністративний суд. Мешканці інших міст можуть звертатися в адміністративні суди за місцем проживання.

Інші пенсіонери теж можуть підвищити власні виплати

У ПФУ розповіли, що на 55% можна підвищити свою пенсію, якщо виходити на заслужений відпочинок не у 60 років, а у 66 і при цьому продовжувати офіційно працювати. У багатьох є така можливість, і люди нею користуються.