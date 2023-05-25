Мобилизация набирает обороты: названы три категории мужчин, которых теперь тоже могут призвать

Военное положение и мобилизацию продлили еще на несколько месяцев, поэтому вручение повесток продолжается. Более того, постоянно вносятся поправки в законы, для того чтобы под мобилизацию могло попасть большее число потенциальных военных ВСУ. Повестку могут вручить любому мужчине в возрасте от 18 до 60 лет. Даже если вы отец троих детей, или есть проблемы со здоровьем, повестку вам могут выдать. А вот потом, во время прохождения проверки в военкомате и при медосмотре, комиссия решает давать вам отсрочку или нет. Сейчас готовится законопроект, позволяющий воевать нескольким категориям мужчин, которые до этого считались ограниченно пригодными и могли служить только по собственному желанию.

Изменения начнут действовать уже с июня

Под тщательный медосмотр подпадают следующие категории граждан:

Пригодные или ограниченно пригодные для службы в военное время мужчины в возрасте от 28 до 60 лет. Пригодные или ограниченно пригодные к службе в военное время мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на военном учете в запасе или являющиеся срочниками. Владельцы “белого билета”, снятые с военного учета, но при условии, что они не совершали тяжких преступлений.

Теперь после медосмотра, если комиссия признает их такими, что могут служить, эти лица больше не имеют права на отсрочку. Так как “белый билет” у многих украинцев не настоящий, то, вероятно, ряды военных значительно пополнятся.

Кроме того, сейчас готовится законопроект, который позволит принимать на военный учет мужчин в возрасте 25 лет, даже если они состоят на военном учете призывников. В настоящее время документ передан на рассмотрение в профильные комитеты Верховной Рады.

Еще одно нововведение – это единственная электронная система для всех медицинских учреждений и комиссий, работающих при военкоматах, в том числе. То есть внезапная болезнь теперь может не дать право на отсрочку, если нет реальной и долговременной истории заболевания.