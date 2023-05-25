Мобілізація набирає обертів: названо три категорії чоловіків, яких тепер теж можуть призвати

Воєнний стан та мобілізацію продовжили ще на кілька місяців тож вручення повісток й далі триває. Ба більше, постійно вносяться поправки до законів, для того, аби під мобілізацію могло потрапити більше число потенційних військових ЗСУ. Наразі повістку можуть вручити будь-якому чоловіку у віці від 18 до 60 років. Навіть якщо ви батько трьох дітей, чи маєте проблеми зі здоров’ям, повістку вам можуть видати. А от потім, під час проходження перевірки у військкоматі та медогляді, комісія вирішує чи давати вам відстрочку чи ні. Наразі, готується законопроєкт, який дозволять воювати кільком категоріям чоловіків, які до цього вважалися обмежено придатними і могли служити лише за власним бажанням.

Зміни почнуть діяти вже з червня

Наразі під ретельний медогляд підпадають наступні категорії громадян:

Придатні або обмежено придатні до служби у воєнний час чоловіки у віці від 28 до 60 років. Придатні або обмежено придатні до служби у воєнний час чоловіки віком від 18 до 27 років, які перебувають на військовому обліку у запасі або є контрактниками. Власники “білого квитка”, які зняті з військового обліку, але за умови, що вони не чинили важких злочинів.

Тепер після медогляду, якщо комісія визнає їх такими, що можуть служити, ці особи більше не мають права на відстрочку. Оскільки “білий квиток” у багатьох українців не справжній, то ймовірно лави військових значно поповняться.

Окрім цього, наразі готується законопроєкт, який дозволить брати на військовий облік чоловіків у віці 25 років, навіть якщо вони перебувають на військовому обліку призовників. Наразі документ передано на розгляд до профільних комітетів Верховної Ради.

Ще одне нововведення — це єдина електронна система для всіх медичних закладів і комісій, які працюють при військкоматах в тому числі. Тобто “раптова хвороба” тепер можна не дати право на відстрочку, якщо немає реальної і довготривалої історії захворювання.