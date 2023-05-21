Обменники массово отказываются принимать доллары: что делать украинцам

Безосновательный отказ принять доллары или другую валюту со стороны обменников в принципе невозможен. Но если долларовая банкнота повреждена или выпущена до 1996 года, то обменник оставляет за собой право отказать в приеме денег. В таком случае есть только один способ обменять деньги — отправить их на обмен иностранному банку. Такая процедура называется инкассо.

В Национальном банке Украины объяснили, как можно обменять устаревшие или поврежденные купюры. Достаточно обратиться в государственный банк и предоставить поврежденные купюры для обмена банками-респондентами за рубежом.

Какие купюры не принимают для обмена

Процедура инкассо необходима в следующих ситуациях:

деньги повреждены водой, огнем или химическими веществами;

банкноты разорваны на несколько частей;

на банкноте повреждены участки с защитными элементами;

на банкноте имеются загрязнения, заметные при просвечивании ультрафиолетовым светом.

В то же время следует понимать, что процедура инкассо очень длительная и может занять до 18 месяцев. При этом комиссия за услугу может составлять от 5 до 50% от номинальной стоимости купюры. В то же время чаще всего стоимость такой услуги составляет 30% от номинала.

Также далеко не все банки готовы принять устаревшие банкноты для обмена. Следует понимать, что кассир банка ни в коем случае не может отказать от операции обмена, хотя отказ 1 не редкость. Хотя иногда работа кассира банка регламентирована не только постановлениями Национального банка Украины, но и внутренней документацией самого финансового учреждения.

Если вы не готовы ждать, то можно обратиться к посредникам, комиссии у них обычно больше, но свои деньги вы получите сразу. Однако очень важно выбирать проверенных посредников подобных услуг, ведь всегда есть риск попасть на крючок аферистов и в обмен на поврежденные деньги получить несколько фальшивых бумажек.