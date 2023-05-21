Обмінники масово відмовляються приймати долари: що робити українцям 

Безпідставна відмова прийняти долари чи іншу валюту зі сторони обмінників принципі неможлива. Але якщо доларова банкнота пошкоджена, або випущена до 1996 року, то обмінник залишає за собою право відмовити в прийомі грошей. В такому разі є лише один спосіб обміняти гроші — надіслати їх на обмін до іноземного банку. Така процедура називається інкасо.

В Національному банку України пояснили, яким чином можна обміняти застарілі або пошкоджені купюри. Достатньо звернутися до державного банку та надати пошкоджені купюри для обміну між банками-респондентами за кордоном.

Які купюри не приймають для обміну

Процедура інкасо необхідна в наступних ситуаціях:

гроші пошкоджені водою, вогнем або хімічними речовинами;

банкноти розірвані на кілька частин;

на банкноті пошкоджені ділянки з захисними елементами;

на банкноті є забруднення, які помітні при просвічуванні ультрафіолетовим світлом.

Водночас слід розуміти, що процедура інкасо дуже тривала та може зайняти аж до 18 місяців. При цьому комісія за послугу може складати від 5% до 50% від номінальної вартості купюри. Водночас найчастіше вартість тако послуги складає 30% від номіналу.

Також далеко не всі банки готові прийняти застарілі банкноти для обміну. Слід розуміти, що касир банку в жодному разі не може відмовити від операції обміну, хоча відмова 1 це не рідкість. Хоча іноді робота касира банку регламентована не лише постановами Національного банку України, але й внутрішньою документацією самої фінансової установи.

Якщо ж ви не готові чекати, то можна звернутися до посередників, комісії у них зазвичай більше, але свої гроші ви отримаєте одразу. Однак дуже важливо обирати перевірених посередників подібних послуг, адже завжди є ризик потрапити на гачок аферистів та в обмін на пошкоджені справжні гроші отримати кілька фальшивих папірців.