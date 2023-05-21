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Обмінники масово відмовляються приймати долари: що робити українцям 

22.05.2023
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Безпідставна відмова прийняти долари чи іншу валюту зі сторони обмінників принципі неможлива. Але якщо доларова банкнота пошкоджена, або випущена до 1996 року, то обмінник залишає за собою право відмовити в прийомі грошей. В такому разі є лише один спосіб обміняти гроші — надіслати їх на обмін до іноземного банку. Така процедура називається інкасо.

В Національному банку України пояснили, яким чином можна обміняти застарілі або пошкоджені купюри. Достатньо звернутися до державного банку та надати пошкоджені купюри для обміну між банками-респондентами за кордоном. 

Які купюри  не приймають для обміну

Процедура інкасо необхідна в наступних ситуаціях:

  • гроші пошкоджені водою, вогнем або хімічними речовинами;
  • банкноти розірвані на кілька частин;
  • на банкноті пошкоджені ділянки з захисними елементами;
  • на банкноті є забруднення, які помітні при просвічуванні ультрафіолетовим світлом.  

Водночас слід розуміти, що процедура інкасо дуже тривала та може зайняти аж до 18 місяців. При цьому комісія за послугу може складати від 5% до 50% від номінальної вартості купюри. Водночас найчастіше вартість тако послуги складає 30% від номіналу. 

Також далеко не всі банки готові прийняти застарілі банкноти для обміну. Слід розуміти, що касир банку в жодному разі не може відмовити від операції обміну, хоча відмова 1 це не рідкість. Хоча іноді робота касира банку регламентована не лише постановами Національного банку України, але й внутрішньою документацією самої фінансової установи. 

Якщо ж ви не готові чекати, то можна звернутися до посередників, комісії у них зазвичай більше, але свої гроші ви отримаєте одразу. Однак дуже важливо обирати перевірених посередників подібних послуг, адже завжди є ризик потрапити на гачок аферистів та в обмін на пошкоджені справжні гроші отримати кілька фальшивих папірців. 

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22.05.2023
1 хвилина на прочитання
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