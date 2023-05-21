На Землю надвигается сверхмощная 8-дневная магнитная буря: “расписание” к концу весны

Хотя лето уже почти на пороге, магнитные бури все еще будут тревожить землян в мае, надвигаются четырехбалльные колебания, которые продлятся четыре дня.

Пики солнечной активности в мае будут наиболее выразительными во второй половине месяца. Так что не стоит расслабляться, читайте дальше, чтобы знать, в какие дни нужно быть особенно осторожным.

Например, с девяти вечера 22 мая, то есть в понедельник, будет сильная магнитная буря, которую оценивают в четыре балла. Она продлится четыре дня, поэтому метеозависимым будет довольно трудно пережить это влияние Солнца.

С 26 мая буря начнет терять интенсивность, но постепенно. Лишь к девяти вечера четверга она ослабится до трех баллов. Такая ее интенсивность будет сохраняться еще трое суток.

До интенсивности два балла буря дойдет только в пятницу поздно вечером и будет сохраняться до конца мая.

Стоит также вспомнить, что самый длинный шторм начался с 15 часов 14 мая, буря продлится восемь суток, но, к счастью, она имела слабую интенсивность, всего два балла.

Как пережить дни аномальной солнечной активности

Что касается метеозависимых, то они могут достаточно тяжело переживать дни высокой активности магнитного поля Земли. Чтобы улучшить самочувствие, следует следовать следующим советам:

отказаться от алкогольных напитков и энергетиков, а также воздержаться от курения, если это возможно;

стараться больше времени отдыхать;

избегать конфликтов и стрессовых ситуаций;

хорошо проветривать помещение перед сном и гулять на улице хотя бы час в день;

меньше времени уделять работе и другим вещам, требующим полного внимания.

Также во время магнитных бурь возможны внезапные головокружения, поэтому для обеспечения безопасности следует отказаться от управления транспортными средствами. А еще следует иметь при себе свое привычное лекарство для улучшения состояния, особенно, если лицо страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.