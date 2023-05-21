На Землю насувається надпотужна 8-денна магнітна буря: “розклад” до кінця весни

Хоч літо вже майже на порозі, але магнітні бурі все ще будуть тривожити землян в травні, насуваються чотирибальні коливання, які триватимуть чотири доби.

Піки сонячної активності в травні будуть найбільш виразними в другій половині місяця. Тож до не варто розслаблятися, читайте далі, щоб знати, в які дні потрібно бути особливо обережним.

Для прикладу, з дев’ятої вечора 22 травня, тобто в понеділок, буде сильна магнітна буря, яку оцінюють в чотири бали. Вона триватиме аж чотири доби, тож метеозалежним буде досить важко пережити цей вплив Сонця.

З 26 травня буря почне втрачати інтенсивність, але поступово. Лише до дев’ятої вечора четверга, вона ослабиться до трьох балів. Така її інтенсивність зберігатиметься ще три доби.

До інтенсивності два бали буря дійде лише в п’ятницю пізно ввечері та зберігатиметься до кінця травня.

Варто також згадати, що найдовший шторм розпочався з 15 години 14 травня, буря триватиме аж вісім діб, але, на щастя, вона мала слабку інтенсивність, лише два бали.

Як пережити дні аномальної сонячної активності

Що стосується метеозалежних, то вони можуть досить важко переживати дні високої активності магнітного поля Землі. Щоб покращити самопочуття, варто дотримуватись наступних порад:

відмовитися від алкогольних напоїв та енергетиків, а також утриматися від куріння, якщо це можливо;

старатися більше часу відпочивати;

уникати конфліктів та стресових ситуацій;

добре провітрювати приміщення перед сном та гуляти на вулиці хоча б годину на день;

менше часу приділяти роботі та іншим речам, які потребують цілковитої уваги.

Також під час магнітних бур можливі раптові запаморочення, тож задля власної безпеки варто відмовитися від керування транспортними засобами. А ще варто мати при собі свої звичні ліки для покращення стану, особливо, якщо особа страждає від хронічних захворювань серцево-судинної системи.