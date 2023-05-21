Добавят по 1 000 гривен: в июне украинцев перечислят пенсии

С 1 июня части украинцев повысят пенсии. Это касается работающих пенсионеров, получивших минимум два года дополнительного стажа. Некоторые могут рассчитывать на доплату в размере около тысячи гривен.

Такую надбавку смогут получить пенсионеры, у которых пенсия не менее 5842 гривны и имеющийся страховой стаж на момент выхода на пенсию не менее 35 лет. Такое разъяснение было дано в Пенсионном фонде Украины.

Что касается тех, у кого 35 лет стажа, то при расчете надбавки в формулу подставляют коэффициент 0,35. После пересчета пенсии с апреля коэффициент увеличат до 0,37.

Перерасчет пенсий произведут задним числом. Это связано с особенностями передачи данных статистики, которые предоставляются в Пенсионный фонд с некоторой задержкой.

Работающим пенсионерам повышают выплаты каждые два года, но только при условии, если на март уже 24 месяца стажа. Фактически выплаты перечисляют с апреля, но в апреле и мае пенсию будут платить в старом размере.

Повышенные выплаты будут выдаваться уже с июля. Когда пенсию увеличивают, пенсионер сразу получит доплату за два предыдущих месяца. То есть пенсионеров ожидает одноразовая надбавка в размере тысячи гривен за три месяца, а дальше по 333 гривны.

При условии наличия 35 лет стажа и пенсии в размере 5842 гривен ежемесячная надбавка в таком случае составит 333 гривны. В июне выплатят повышенную пенсию сразу за три месяца. То есть вместе с надбавкой за апрель и май. Соответственно такая категория пенсионеров получит надбавку в размере около тысячи гривен. Начиная со следующего месяца, им будут добавлять по 333 гривны, таким образом общая выплата будет составлять 6 175,1 гривны в месяц.

Сейчас в Украине около 2,7 миллионов пенсионеров продолжают работать. Среди них больше всего в сфере бюджетников – врачи и госслужащие.