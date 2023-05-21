Додадуть по 1 000 гривень: в червні частині українців перерахують пенсії 

З першого червня частині українців підвищать пенсії. Це стосується працюючих пенсіонерів, які отримали мінімум два роки додаткового стажу. Деякі з них можуть розраховувати на доплату у розмірі близько тисячі гривень.

Таку надбавку зможуть отримати пенсіонери, у яких пенсія не менше 5 842 гривні та наявний страховий стаж на момент виходу на пенсію не менше 35 років. Таке роз’яснення дали в Пенсійному фонді України.

Що стосується тих, у кого 35 років стажу, то при розрахунку надбавки в формулу підставляють коефіцієнт 0,35. Після перерахунку пенсії з квітня коефіцієнт збільшать до 0,37.

Перерахунок пенсій проведуть заднім числом. Це пов’язано з особливостями передачі даних статистики, які надають в Пенсійний фонд з деякою затримкою.

Працюючим пенсіонерам підвищують виплати кожні два роки, але лише при умові, якщо на березень вже є 24 місяці стажу. Фактично виплати перераховують з квітня, але у квітні та в травні пенсію платитимуть в старому розмірі.

Підвищені виплати будуть видавати вже з липня. Коли пенсію збільшують, пенсіонер одразу ж отримає доплату за два попередні місяці. Тобто пенсіонерів чека одноразова надбавка у розмірі тисячі гривень за три місяці, а далі по 333 гривні.

При умові наявності 35 років стажу і пенсії в розмірі 5 842 гривень щомісячна надбавка в такому разі складе 333 гривні. В червні виплатять підвищену пенсію одразу за три місяці. Тобто разом з надбавкою за квітень та травень. Відповідно, така категорія пенсіонерів отримає надбавку у розмірі близько тисячі гривень. Починаючи з наступного місяця їм додаватимуть по 333 гривні, таким чином загальна виплата складатиме 6 175,1 гривні на місяць.

Наразі в Україні близько 2,7 мільйона пенсіонерів продовжують працювати. Серед них найбільше у сфері бюджетників – лікарі та держслужбовці.