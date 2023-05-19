В Пенсионном фонде рассказали, как обеспечить себе достойную пенсию в будущем

Размер пенсии полностью зависит от стразового стажа и размера официальной заработной платы на протяжении всей трудовой деятельности. Так что увеличить размер пенсии можно будет благодаря добровольным взносам.
О такой возможности рассказали специалисты Пенсионного фонда. Там добавили, что такая возможность есть только у тех, кто еще не вышел на пенсию.
Для лиц, работающих неофициально, доступны добровольные взносы. Таким образом, они смогут накопить стаж для получения пенсии в будущем.
Присоединиться к системе уплаты добровольных взносов могут люди, которые не работают или работают и получают небольшую зарплату, но имеют сбережения или близких, готовых платить за них для накопления пенсии. Такое право на добровольную уплату единого социального взноса имеют следующие категории граждан:
- лицам, достигшим 16 лет и не относящиеся к лицам, которым назначена пенсия в солидарной системе;
- лица, обучающиеся на дневной форме в вузах, а также в аспирантуре и докторантуре;
- иностранцы и лица без гражданства, легально находящиеся или работающие в Украине;
- граждане, проживающие или работающие за пределами Украины.
Чтобы делать добровольные взносы, нужно обратиться в Пенсионный фонд через электронный кабинет и подать заявление. Для этого нужно иметь квалифицированную электронную подпись. После входа лицу предоставляются следующие возможности:
- заполнить данные о личности и пользе которой она будет делать взносы;
- пересмотреть договор;
- подписать договор и перейти на страницу оплаты взноса.
Еще один вариант для увеличения пенсии – увеличить свой пенсионный возраст согласно статье 29 ЗУ “Об общеобязательном социальном страховании”. Законом предусмотрено увеличение выплаты на определенный процент за отсрочку. Например, при отсрочке пенсии на 5 лет, за каждый месяц пенсионную выплату увеличат на 0,5%.
Что касается людей, уже получающих пенсию, то им можно помочь благотворительными пожертвованиями. В случае персонализированного взноса, 70% пойдут на помощь конкретному лицу, а еще 20% получит Пенсионный фонд для финансирования пенсий других пенсионеров.
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