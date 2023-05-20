Українці почали масово знімати валюту з рахунків: в НБУ пояснили, що відбувається

Попри те, що долар доволі стабільний і навіть подешевшав, останнім часом почала спостерігатися дивна тенденція. Українці масово забирають свої валютні заощадження з банків. Експерти пояснюють це тим, що вийшов термін так званих тримісячних депозитів, завдяки яким банк міг продавати валюту пересічним українцям. Подібна ініціатива запрацювала взимку. Українці могли купити долари та євро за офіційним курсом, який значно нижчий від “чорного”, але лише за умови, що покладуть ці долари на депозитний рахунок. Три місяці грошима не можна було користуватися — це також одна з умов. І от, навесні цей термін у багатьох зійшов, і люди почали знімати накопичене.

Продовжувати тримати гроші на депозиті немає сенсу

Взимку люди купили ці долари приблизно по 36 гривень, тоді як на чорному ринку курс був близьким до 40 гривень. Наразі, долар коштує приблизно 37 гривень, тож сенсу в подібних депозитних “маніпуляціях” більше немає.

Загалом, курс долара продовжує тішити, адже поступово знижується. На фоні минулорічних прогнозів про те, що у 2023 році долар буде мінімум 40 гривень, а максимум 50, теперішні 36 гривень є дуже оптимістичними.

Спеціалісти пояснюють це тим, що наразі попит на валюту серед населення впав. Також, немає надто негативних новин з фронту, які дуже сильно впливають на ціну валюти.

Яким буде курс валют на кінець року?

Це питання цікавить багатьох. Однозначної відповіді звісно ж немає. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, заявив, що робити такі прогнози дуже важко.

“З умовами емісії та інфляції, яка є у всій Європі, у світі й, очевидно, у нас, ми очікуємо, що середньозважений курс у 2023 році буде в районі 42 грн/$1, він коливатиметься“, — сказав Шмигаль.

“Для розрахунків брали лінійне зростання курсу. І це буде в районі, не називатиму “психологічний барʼєр”, — 49 грн/$1, давайте так скажемо”, – додав прем’єр на запитання журналістів про прогнози на кінець 2023 року.