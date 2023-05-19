В Пенсійному фонді розповіли як забезпечити собі достойну пенсію в майбутньому

Розмір пенсії в Україні повністю залежить від стразового стажу та розміру офіційної заробітної плати протягом всієї трудової діяльності. Тож збільшити розмір пенсії можна буде завдяки добровільним внесками.

Про таку можливість розповіли спеціалісти Пенсійного фонду. Там додали, що така можливість є лише в тих, хто ще не вийшов на пенсію.

Для осіб, що працюють неофіційно, доступні добровільні внески. Таким чином вони зможуть накопичити стаж для отримання пенсії в майбутньому.

Долучитися до системи сплати добровільних внесків можуть люди які не працюють, або працюють та отримують невелику зарплату, але мають заощадження чи близьких, які готові платити за них для накопичення пенсії. Таке право на добровільну сплату єдиного соціального внеску мають наступні категорії громадян:

особам, що досягли 16 років та не відносять до осіб, яким призначена пенсія в солідарній системі;

особи, які навчаються на денній формі у ВНЗ, а також в аспірантурі та докторантурі;

іноземці та особи без громадянства, які легально перебувають або працюють в Україні;

громадяни, які проживають або працюють за межами України.

Щоб робити добровільні внески потрібно звернутися до Пенсійного фонду через електронний кабінет та подати заяву. Для цього потрібно мати кваліфікований електронний підпис. Після входу особі надаються наступні можливості:

заповнити дані про особу та користь якої вона буде робити внески;

переглянути договір;

підписати договір та перейти на сторінку оплати внеску.

Ще один варіант для збільшення пенсії — збільшити свій пенсійний вік згідно зі статтею 29 ЗУ “Про загальнообов’язкове соціальне страхування”. Законом передбачено збільшення виплати на певний відсоток за відстрочку. Для прикладу, при відстрочці пенсії на 5 років, за кожен місяць пенсійну виплату збільшать на 0,5%

Що стосується людей, які вже отримують пенсію, то їм можна допомогти благочинними пожертвами. У випадку персоналізованого внеску 70% підуть на допомогу конкретній особі, а ще 20% отримає Пенсійний фонд для фінансування пенсій інших пенсіонерів.