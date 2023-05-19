Мужчинам, выехавшим за границу приготовиться: для них озвучили важную информацию

В первый день войны очень много мужчин уехало заграницу. Тогда еще не был введен запрет на пересечение границы военнообязанными. Уже в последующие дни и сегодня мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезд за пределы Украины запрещен. Очень многие мужчины, которых война застала за границей, волнуются ничего ли им не будет за то, что не вернулись домой. Сейчас тысячи потенциальных военнообязанных продолжают оставаться за границей, боясь возвращаться, чтобы не попасть под мобилизацию. Юристы ответили, что этим лицам угрожает.

Большинству мужчин ничего не будет

Если вы уехали до войны или в первый день, когда еще не было никаких запретов, то закон вы не нарушали. Если ваши документы, позволяют вам находиться за границей год, два или даже больше вы можете это делать и потом, когда хотите спокойно вернуться домой. Никакой административной или тем более уголовной ответственности за подобное не предусмотрено.

В то же время, не положительные новости для тех, кто уехал обойдя закон, или же не вернулся в оговоренные сроки. К примеру, сейчас заграницу могут выезжать лица со статусом волонтера. Им на это дается несколько недель, после чего они обязаны возвратиться в Украину. В противном случае их ждет большой штраф, уголовная ответственность, также их могут подать в розыск. Некоторые таким образом рискуют, чтобы эмигрировать из Украины навсегда. Последствия подобного могут быть очень плачевны.

Заграницей повесток выдавать не будут

Раньше была информация, что повестки будут вручаться в консульствах. Потом это опровергли.

“Представители дипломатических учреждений согласно действующему законодательству не имеют права издавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за границей”, — подчеркнул юрист Владислав Юрчак.

В то же время, дипломатические учреждения могут вести учет военнообязанных и передавать эти данные в Украину.