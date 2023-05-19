У “Київстар” анонсували подорожчання тарифів: деякі коштуватимуть понад 300 гривень

Від початку війни послуги зв’язку зросли незалежно від постачальника. Абсолютно кожен мобільний оператор підвищив ціни на популярні тарифи, або повністю їх видозмінив і відповідно по-новому оцінив. “Київстар” не є виключенням. Станом на травень, клієнти компанії не можуть знайти тариф, який коштував би дешевше ніж 150 гривень (на 4 тижні). А з 16 травня й ця ціна вже стане не актуальною. В цей день компанія анонсувала нову патріотичну лінійку тарифів, які стануть основними. Ціни на них варіюватимуться від 190 до 330 гривень за 4 тижні.

Мова про патріотичну лінійку Love UA

Зауважимо, що якщо минулого року діапазони цін на тарифи даного оператора коливалися в межах 150-275 гривень, то цьогоріч дешевше ніж 190 гривень вже немає. І то, це напевно лише до закінчення 2023 року.

Наразі йдеться про тарифи : LOVE UA Світло (190 грн), LOVE UA Пісня (250 грн), LOVE UA Сила (330 грн).

Детальніше про ці тарифні плани можна почитати на сайті компанії, або у мобільному додатку. Попередньо відомо, що у кожному з них більше гігабайтів та дзвінків як в мережі, так і на номери інших операторів. Також, кожен тарифний план передбачає підключення однієї Суперсили на вибір.

Окремо компанія пропонує тариф “ВСЕ РАЗОМ Сила”. Він включає всі опції найдорожчого тарифу за 330 гривень і додатково ще послугу “Домашнього інтернету”. Абонплата при цьому не змінюється.

Здешевити свій тариф таки можливо

У компанії розуміють, що серед їхніх абонентів є чимало людей з низьким рівнем доходу, чи, наприклад, пенсіонерів, яким ймовірно не потрібна велика кількість гігабайтів. Вони можуть відмовитись від безлімітного інтернету заради здешевлення тарифу. Це дійсно можливо з тарифом LOVE UA Пісня. Якщо ви оберете його, та підключите Суперсилу “Економія”, то наповнення пакета стане скромнішим, але й подешевшає він до 140 гривень. Детальнішу інформацію дізнавайтесь у консультантів відділень, або за гарячою лінією 477*1.