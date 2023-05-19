Чоловікам, які виїхали закордон приготуватися: для них озвучили важливу інформацію

В перший день війни дуже багато чоловіків виїхало закордон. Тоді ще не було впроваджено заборони стосовно перетину кордону військовозобов’язаними. Вже у наступні дні й по сьогодні чоловікам віком від 18 до 60 років виїзд за межі України заборонений. Дуже багато тих чоловіків, яких війна застала закордоном, хвилюються чи нічого їм не буде за те, що не повернулися додому. Наразі тисячі потенційних військовозобов’язаних продовжують залишатися закордоном боячись повертатися, щоб не потрапити під мобілізацію. Юристи відповіли, що цим особам загрожує.

Більшості чоловікам нічого не буде

Якщо ви виїхали до війни або в перший день, коли ще не було жодних заборон, то закон ви не порушували. Якщо ваші документи, дозволяють вам перебувати закордоном рік, два чи навіть більше ви можете це робити й потім коли забажаєте спокійно повернутися додому. Жодної адміністративної чи тим паче кримінальної відповідальності за подібне не передбачено.

Водночас не позитивні новини для тих, хто виїхав обійшовши закон, або ж не повернувся в обумовлені терміни. Наприклад, зараз закордон можуть виїжджати особи зі статусом волонтера. Їм на це дається кілька тижнів, після чого вони зобов’язані повернутися в Україну. В протилежному випадку на них чекає великий штраф, кримінальна відповідальність, також на них можуть подати у розшук. Дехто таким чином ризикує, щоб емігрувати з України назавжди. Наслідки подібного можуть бути дуже плачевні.

Закордоном повісток видавати не будуть

Раніше була інформація, що повістки будуть вручати у консульствах. Потім це спростували.

“Представники дипломатичних установ згідно з чинним законодавством не мають права видавати будь-які види повісток і вручати їх громадянам, які проживають за кордоном“, – наголосив юрист Владислав Юрчак.

Водночас дипломатичні установи можуть вести облік військовозобов’язаних і передавати ці дані до України.