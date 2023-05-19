Свет снова могут выключать, но не всем: Нацкомиссия выступила с неоднозначной инициативой

В сети снова идет речь о возможных отключениях электроэнергии. В частности, летом свет могут выключать в момент ремонта некоторых объектов критической инфраструктуры. Некоторые эксперты уже загадывают и на зиму, говоря, что она, вероятно, опять же будет не на 100% со светом. Также дефицит электроэнергии может возникнуть из-за того, что ее в Украине нет впрок. На фоне этих разговоров некоторые облэнерго уже обновили приблизительные графики отключений электроэнергии, на случай если в их регионе она начнет исчезать. Национальная комиссия (НКРЭКУ) выступила с интересной и несколько неоднозначной инициативой.

НКРЭКУ предлагает выключать свет не всем

В Национальной комиссии хотят защитить уязвимые категории населения и сделать так, чтобы свет не выключали.

НКРЭКУ уже обратилась в Кабинет Министров с запретом выключать свет уязвимым категориям. Прежде чем реализовать эту инициативу, должен быть проведен ряд следующих мероприятий:

Определить те самые уязвимые категории, наиболее нуждающиеся в защите. Пока об этом нигде не идет речь. Кто будут эти люди, семьи или организации неизвестно. Далее должны ввести специальный механизм, что будет мониторить и следить за тем, действительно ли люди, которым не выключают свет, относятся к уязвимой категории. Напоследок должны быть приняты все меры, чтобы свет этим людям действительно не выключали.

Никакой детализации этой инициативы нет. Но, вероятно, она вызовет неоднозначную реакцию у украинцев. Стоит лишь вспомнить постоянные скандалы из-за того, что некоторые улицы или отдельные дома освещались чаще других. Хотя, наверняка не стоит торопиться с выводами и дождаться более развернутого пояснения, что все-таки подразумевается.