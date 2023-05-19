Світло знову можуть виключати, але не всім: Нацкомісія виступила з неоднозначною ініціативою

В мережі знову йде мова про ймовірні вимкнення електроенергії. Зокрема літом світло можуть вимикати в момент ремонту деяких об’єктів критичної інфраструктури. Деякі експерти вже загадують і на зиму, говорячи, що вона ймовірно знову ж буде не на 100% зі світлом. Також, дефіцит електроенергії може виникнути через те, що її в Україні немає про запас. На фоні цих розмов деякі обленерго вже оновили приблизні графіки вимкнень електроенергії, на випадок, якщо в їхньому регіоні воно таки почне зникати. Натомість Національна комісія (НКРЕКП) виступила з цікавою і дещо неоднозначною ініціативою.
НКРЕКП пропонує вимикати світло не всім
У Національній комісії хочуть захистити вразливі категорії населення і зробити так, щоб їм світло не вимикали.
НКРЕКП вже звернулася до Кабінету Міністрів з забороною вимикати світло вразливим категоріям. Перш ніж реалізувати цю ініціативу має бути проведено ряд наступних заходів:
- Визначити ті самі вразливі категорії, які найбільше потребують захисту. Поки що про це ніде не йде мови. Ким будуть ці люди, родини чи організації — невідомо.
- Далі мають запровадити спеціальний механізм, який буде моніторити та слідкувати за тим, чи дійсно люди, яким не вимикають світло належать до вразливої категорії.
- Наостанок мають бути прийняті всі заходи, для того, щоб світло цим людям дійсно не вимикали.
Жодної деталізації цієї ініціативи немає. Але ймовірно вона викличе неоднозначну реакцію в українців. Варто лише згадати постійні скандали через те, що деякі вулиці чи окремі будинки освітлювалися частіше ніж інші. Хоча, напевно не варто квапитися з висновками і дочекатися більш розгорнутого пояснення, що все-таки мається на увазі.
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