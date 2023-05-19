Світло знову можуть виключати, але не всім: Нацкомісія виступила з неоднозначною ініціативою

В мережі знову йде мова про ймовірні вимкнення електроенергії. Зокрема літом світло можуть вимикати в момент ремонту деяких об’єктів критичної інфраструктури. Деякі експерти вже загадують і на зиму, говорячи, що вона ймовірно знову ж буде не на 100% зі світлом. Також, дефіцит електроенергії може виникнути через те, що її в Україні немає про запас. На фоні цих розмов деякі обленерго вже оновили приблизні графіки вимкнень електроенергії, на випадок, якщо в їхньому регіоні воно таки почне зникати. Натомість Національна комісія (НКРЕКП) виступила з цікавою і дещо неоднозначною ініціативою.

НКРЕКП пропонує вимикати світло не всім

У Національній комісії хочуть захистити вразливі категорії населення і зробити так, щоб їм світло не вимикали.

НКРЕКП вже звернулася до Кабінету Міністрів з забороною вимикати світло вразливим категоріям. Перш ніж реалізувати цю ініціативу має бути проведено ряд наступних заходів:

Визначити ті самі вразливі категорії, які найбільше потребують захисту. Поки що про це ніде не йде мови. Ким будуть ці люди, родини чи організації — невідомо. Далі мають запровадити спеціальний механізм, який буде моніторити та слідкувати за тим, чи дійсно люди, яким не вимикають світло належать до вразливої категорії. Наостанок мають бути прийняті всі заходи, для того, щоб світло цим людям дійсно не вимикали.

Жодної деталізації цієї ініціативи немає. Але ймовірно вона викличе неоднозначну реакцію в українців. Варто лише згадати постійні скандали через те, що деякі вулиці чи окремі будинки освітлювалися частіше ніж інші. Хоча, напевно не варто квапитися з висновками і дочекатися більш розгорнутого пояснення, що все-таки мається на увазі.