Владельцев жилья заставят заплатить налог: названы сроки и суммы

Уже скоро украинцы получат квитанции на уплату налога. Платежки поступят до 1 июля. Заплатить налог нужно в течение следующих 60 дней. Если платежки не будет, нужно обратиться в налоговую.

Обложению подлежит недвижимость с “лишними” квадратными метрами – частные дома более 120 кв.м и квартиры с площадью более 60 кв.м. Это предусмотрено законом 2142-ІХ. Размер налога и нормативы площади предусмотрены статьей 266 Налогового кодекса Украины.

Конкретную ставку налога устанавливают местные власти. Однако сумма привязана к минимальной заработной плате, установленной на первое января отчетного года и не должна превышать 1,5% за квадратный метр.

Отчетный год в 2023 году – 2022 год. Минимальная плата в январе 2022 года составляла 6 700 гривен. Так что максимальная ставка за каждый лишний квадратный метр не может превышать сумму в 100 гривен 50 копеек.

Для лучшего понимания рассмотрим пример. Допустим житель Киева владеет квартирой с площадью 65 квадратных метров. Налог будут считать, учитывая, что норматив превышен на 5 кв.м. В Киеве ставка налога на уровне 1,5% от минимальной зарплаты, то есть 100,5 грн. за квадратный метр.

Таким образом, придется уплатить налог в размере 502,5 гривны. Избыточные пять кв.м умножить на ставку налога 100,5 грн. Провести расчет каждый может самостоятельно, достаточно узнать ставку по налогу в своем регионе.

Кто освобожден от уплаты налога на недвижимость

Налог на недвижимость не платят граждане, жилье которых соответствует нормам. Также через полномасштабное вторжение ввели ослабление, поэтому физическим лицам не будут начислять налог на недвижимость за 2021 и 2022 годы, но только если объекты недвижимости или их части:

расположены на территориях, на которых ведутся или велись активные боевые действия;

расположены на территориях, находящихся во временной оккупации, или временно оккупированных российской армией;

оказались непригодными для проживания из-за военной агрессии российской федерации против Украины.