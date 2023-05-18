В Україні знову запроваджують графіки відключення електроенергії: деталі

Літній пік споживання електроенергії в Україні у 2023 році передбачає більші ризики ніж зазвичай. Причини — ремонт інфраструктури, які в певні періоди будуть збігатися з сезонним підвищенням споживання. Енергетики просять споживачів заощаджувати електроенергію, щоб допомогти збалансувати систему. Лише в такому разі можна буде уникнути відключень.

В Укренерго дали поради українцям, дотримання яких допоможе уникнути відключень. Отож, енергетики радять:

по можливості перенести використання потужних приладів з пікових ранніх та вечірніх годин на ніч, коли споживання низьке;

намагатися не вмикати одночасно кілька потужних приладів, наприклад, бойлер або пральну машину;

не вмикати кондиціонер в пікові години, а при використанні цього приладу ставити його на вищі температури, ніж ви звикли, навіть один-два градуси мають значення;

кип’ятити воду в електрочайнику чи електроплиті стільки води, скільки вам потрібно, але якщо є газова плита, то краще користуватися нею.

Чому це важливо

Піковий період споживання електроенергії припадає не лише на зиму, але й на літо. Зазвичай в такий період збільшують виробництво теплові та гідроелектростанції.

Однак саме під час літньому піку на електростанціях проводять традиційні ремонтні роботи. Деякі енергоблоки можуть вимикати.

Цього літа обсяги робот будуть більшими, адже російські окупанти всю зиму атакували енергетичну інфраструктуру, тож пошкодження отримали теплові та гідроелектростанції. Тобто минулі роки, коли атомні енергоблоки виходили на плановий ремонт, електрику виробляли ТЕС та ГЕС. Однак цього року вони самі потребують ремонту. До того ж найбільша атомна електростанція — ЗАЕС знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

Тож спеціалісти наполегливо просять українців заощаджувати електроенергію в ранкові та вечірні піки. Інакше доведеться миритися з погодинними відключеннями електроенергії, як це було взимку. Водночас, більшість обленерго вже оприлюднили графіки відключень попри те, що наразі їх не застосовують. Про застосування графіків попереджатимуть додатково.