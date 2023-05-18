Власників житла змусять заплатити податок: названо терміни та суми

Вже скоро українці отримають квитанції на сплату податку. Платіжки надійдуть до першого липня. Заплатити податок потрібно буде протягом наступних 60 днів. Якщо платіжки не буде, то потрібно звернутися до податкової.

Оподаткуванню підлягає нерухомість з “зайвими” квадратними метрами — приватні будинки більш як 120 кв.м та квартири з площею понад 60 кв.м. Це передбачено законом 2142-ІХ. Розмір податку та нормативи площі передбачені статею 266 Податкового кодексу України.

Конкретну ставку податку встановлює місцева влада. Однак сума прив’язана до мінімальної заробітної плати, встановленої на перше січня звітного року та не моє перевищувати 1,5% за квадратний метр.

Звітний рік у 2023 році — 2022 рік. Мінімальна заплата в січні 2022 року складала 6 700 гривень. Тож максимальна ставка за кожен зайвий квадратний метр не може перевищувати суму в 100 гривень 50 копійок.

Для кращого розуміння розглянемо на прикладі. Допустимо житель Києва володіє квартирою з площею 65 квадратних метрів. Податок рахуватимуть з огляду на те, що норматив перевищено на 5 кв.м. В Києві ставка податку на рівні 1,5% від мінімальної зарплати, тобто 100,5 грн за квадратний метр.

Таким чином доведеться сплатити податок у розмірі 502,5 гривні. Надлишкові 5 кв.м помножити на ставку податку 100,5 грн.

Кого звільнено від сплати податку на нерухомість

Податок на нерухомість не платять громадяни, чиє житло відповідає нормам. Також через повномасштабне вторгнення запровадили послаблення, тож фізичним особам не будуть нараховувати податок на нерухомість за 2021 та 2022 роки, але лише якщо об’єкти нерухомості або їх частини:

розташовані на територіях, на яких ведуться або велися активні бойові дії;

розташовані на територіях, які перебувають в тимчасовій окупації, або ті, які були тимчасово окупованими російською армією;

стали непридатними для проживання через воєнну агресію російської федерації проти України.