За возвращение домой украинцам будут платить деньги: о выплате объявила одна из стран

За границей находится львиная доля украинцев. Очень большое их количество уже вернулись домой или планируют возвращаться в ближайшее время. И вот, хорошая новость для тех, кто находился под временным убежищем в Ирландии. Эта страна прославилась как одна из тех, где украинцам предлагают больше всего благ: солидные социальные выплаты, бесплатное жилье, медицинское страхование, обучение и трудоустройство. На сегодня в Ирландии проживает примерно 70 000 украинцев. Власти Ирландии решили помогать не только тем, кто приехал к ним, но и тем, кто пожил и планирует возвращаться домой. Ирландцы считают, что многие украинцы хотят вернуться, но боятся или не могут решиться из-за сложной экономической ситуации или каких-то личных причин. Чтобы немного упростить людям жизнь, за возвращение домой Ирландия будет выплачивать деньги.

Сумма пока неизвестна

В настоящее время власти Ирландии предоставляют возможность украинцам и дальше получать защиту на территории их страны и также будут помогать тем, кто хочет поехать домой. После возвращения в Украину деньги от Ирландии должны поступить на специальный счет в ближайшее время.

Также могут успокоиться те, у кого истекает срок временного убежища, но они хотят остаться. Такая возможность будет у всех, кто работает, учится или не может вернуться в Украину по состоянию здоровья.

Есть новости и для украинцев, поселившихся в других странах

Каждая страна обеспечивает беженцев по собственным правилам и возможностям. Где-то выплат больше, где-то их вообще отменяют. Например, в Словакии социальные выплаты планируют оставить только для тех семей, где есть дети, которые учатся в местных школах. То есть, если ваш ребенок учится дистанционно в украинской школе, то выплаты вы можете потерять. Противоположные новости из Литвы. Там в июне истек срок финансовой поддержки украинцам, но власти планируют продлить программу, как минимум до конца года.