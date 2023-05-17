Політичні експерти похвалили Зеленського за сильного “ляпаса”, якого він дав Путіну

Останні кілька днів можна було спостерігати Володимира Зеленського у різних європейських країнах. Наш Президент побував у Італії, Ватикані, Великобританії, Франції та Німеччині. Всюди його зустрічали, як шанованого гостя, з повагою і проводжали з перспективними обіцянками. Світові та вітчизняні експерти вже назвали цей “євротур” сильним ляпасом Путіну, який цього аж ніяк не зміг би повторити. Якщо ще на окупованих територіях двійник Путіна й може з’явитися, то от у Європі чи більшості цивілізованих країн — ні. Там він злочинець, якого відразу ж заарештують. Подібна поїздка Зеленського це потужний сигнал російському агресору і заяви, які роблять лідери окремих країн тому підтвердження. Наприклад, Президент Франції заявив, що його країна теж готова послідувати прикладу Великобританії і поставити Україні далекобійні ракети. Дехто з експертів каже, що це свідчить про суттєве ослаблення Росії, яке бачать світові лідери, остаточно вибираючи сторону майбутнього переможця.

Поїздку Зеленського називають дипломатичним контрнаступом

Принаймні так висловився колишній радянський розвідник Сергій Жирнов в одному зі своїх інтерв’ю.

“9 травня всі ми бачили Путіна в оточенні пострадянських диктаторів і автократів. Там не було жодного демократа, включаючи Пашиняна. І у Путіна це був абсолютно провальний “парад перемоги”. Але тоді я говорив, що єдиний його успіх – це дипломатичний прорив, тому що довкола нього минулого року не було нікого, а цього року таки сім керівників держав. Але тепер Зеленський раптом їде з візитом п’ять країн одночасно”, – зазначив експерт.

Зі слів Жирнова це своєрідна дипломатична відповідь Путіну і неабиякий ляпас. Це підтверджують й інші політичні експерти.

Продовжується робота над “авіаційною коаліцією”

Також ця поїздка зробила прорив у роботі над “авіаційною коаліцією”. Зокрема це питання активно обговорювалося Зеленським та прем’єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком. Авіація над дуже потрібна, щоб отримати перевагу над ворогом у повітрі. Зеленський впевнений, що це питання невдовзі вирішиться й відповідь буде позитивною для України.