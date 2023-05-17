За повернення додому українцям платитимуть гроші: про виплату оголосила одна з країн

Закордоном перебуває левова частка українців. Дуже велика їх кількість вже повернулися додому або планують повертатися найближчим часом. І ось, гарна новина є для тих, хто перебував під тимчасовим прихистком в Ірландії. Ця країна прославилася, як одна з тих, де українцям пропонують найбільше благ: солідні соціальні виплати, безплатне житло, медичне страхування, навчання та працевлаштування. Станом на сьогодні в Ірландії проживає приблизно 70 000 українців. Влада Ірландії вирішила допомагати не лише тим, хто приїхав до них, а й тим хто пожив і планує повертатися додому. Ірландці вважають, що багато українців хочуть повернутися, але бояться чи не можуть наважитися через складну економічну ситуацію, або якісь особисті причини. Щоб трішки спростити людям життя, за повернення додому Ірландія виплачуватиме гроші.

Сума поки невідома

Наразі влада Ірландії надає можливість українцям й надалі отримувати захист на території їх країни й також допомагатиме тим, хто хоче поїхати додому. Після повернення в Україну гроші від Ірландії повинні поступити на спеціальний рахунок найближчим часом.

Також, можуть заспокоїтися ті, в кого закінчується термін тимчасового прихистку, але вони хочуть залишитися. Така можливість буде у всіх хто працює, навчається, або не може повернутися в Україну за станом здоров’я.

Є новини й для українців, які оселилися в інших країнах

Кожна країна забезпечує біженців за власними правилами та можливостями. Десь виплат більше, десь їх взагалі скасовують. Наприклад, у Словаччині соціальні виплати планують залишити лише для тих сімей де є діти, які навчаються у місцевих школах. Тобто якщо ваша дитина навчається дистанційно в українській школі, то виплати ви можете втратити. Протилежні новини з Литви. Там в червні вичерпується термін фінансової підтримки українцям, але влада планує продовжити програму, як мінімум до кінця року.