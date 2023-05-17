Сеть “Сільпо” анонсировала грандиозную акцию: аналогов у АТБ просто нет

Украинские сети супермаркетов регулярно устраивают разнообразные акции, чтобы привлекать побольше покупателей. Скидками уже никого не удивишь, хотя они и хорошо работают, особенно сейчас, когда цены на продукты выросли в несколько раз. И вот, сеть “Сільпо” анонсировала что-то совершенно новое. Акция, которую они запускают, будет называться “Базарные дни”. Пока известно, что акция будет проходить каждую субботу при участии многих фермеров, которые будут предлагать посетителям свою продукцию. Перед покупкой все можно будет отведать и приобрести с хорошей скидкой.

Подробнее о “Базарных днях” в “Сільпо”

Этот проект называется “Лавка Традиций” и главная его цель – поддержать отечественный малый бизнес, а также дать возможность людям купить вкусную домашнюю продукцию по доступным ценам.

Кроме дегустации, все посетители ярмарки смогут воспользоваться хорошими скидками.

“До -15% весь ярмарочный ассортимент на период работы маркеров. Приходите все пробовать и выбирайте своих гастрономических фаворитов по приятной цене», – заявляют организаторы проекта.

На ярмарке можно будет попробовать и купить:

Молочную продукцию, а именно молоко, сыры и сметану из коровьего, козьего, овечьего и даже буйволиного молока. Копчености, мясо, колбасы и колбасные изделия. Хумус, натуральный мед из собственных пасек, домашний шоколад и сладости. Качественные полуфабрикаты. Вегетарианскую и веганскую продукцию.

Организаторы уверенно заявляют, что что-нибудь вкусненькое для себя сможет найти каждый посетитель.

В каких супермаркетах будет проходить акция?

Пока речь идет лишь о нескольких столичных супермаркетах и одном во Львове, которые находятся по адресам:

Киев, ул. Днепровская набережная, 12 (River Mall); Киев, ул. Кольцевая дорога, 1 (Respublika Park); Киев, ул. Спортивная, 1а (Gulliver); Львов, ул. Кульпарковская, 226 (Victoria Gardens).

Фермеры будут ждать с 13:00 до 18:00!

Что касается других городов Украины, то пока такой информации нет, но, вероятно, инициатива будет перехвачена.