Мережа “Сільпо” анонсувала грандіозну акцію: аналогів в АТБ їй нема

Українські мережі супермаркетів регулярно влаштовують різноманітні акції, щоб залучати побільше покупців. Знижками вже нікого не здивуєш, хоча вони й гарно працюють, особливо зараз коли ціни на продукти зросли у кілька разів. Та ось, мережа “Сільпо” анонсувала щось зовсім нове. Акція, яку вони запускають називатиметься “Базарні дні”. Наразі відомо, що акція відбуватиметься щосуботи за участі багатьох фермерів, які пропонуватимуть відвідувачам свою продукцію. Перед покупкою все можна буде скуштувати й придбати з хорошою знижкою.

Детальніше про “Базарні дні” в “Сільпо”

Цей проєкт називається “Лавка Традицій” і головна його мета підтримати вітчизняний малий бізнес, а також дати можливість людям купити смачну домашню продукцію за доступними цінами.

Окрім дегустації всі відвідувачі ярмарки зможуть скористуватися гарними знижками.

“До -15% весь ярмарковий асортимент на період роботи маркерів. Приходьте все пробувати та обирайте своїх гастрономічних фаворитів за приємною ціною», — заявляють організатори проєкту.

Зазначається, що на ярмарку можна буде спробувати й купити:

Молочну продукцію, а саме молоко, сири та сметану з коров’ячого, козиного, овечого і навіть буйволячого молока. Копченості, м’ясо, ковбаси, та ковбасні вироби. Хумус, натуральний мед із власних пасік, домашній шоколад та солодощі. Якісні напівфабрикати. Вегетаріанську та веганську продукцію.

Організатори впевнено заявляють, що щось смачненьке для себе зможе знайти кожен відвідувач.

У яких супермаркетах відбуватиметься акція?

Наразі мова лише про кілька столичних супермаркетів і один у Львові, які знаходяться за адресами:

Київ, вул. Дніпровська набережна, 12 (River Mall); Київ, вул. Кільцева дорога, 1 (Respublika Park); Київ, вул. Спортивна, 1а (Gulliver); Львів, вул. Кульпарківська, 226 (Victoria Gardens).

Фермери чекатимуть з 13:00 до 18:00!

Стосовно інших міст України, то поки такої інформації немає, але ймовірно ініціатива буде перехоплена.