В ПФУ сделали важное заявление для более трех миллионов пенсионеров

В Украине есть приблизительно 11 миллионов пенсионеров, и львиная их доля получают пенсию через банковские счета. В частности, по состоянию на 1 мая 2023 известно, что 8,3 миллиона человек получают пенсию именно через банки. Остальные в отделениях Укрпочты. Пенсионный Фонд призывает этих 3 миллиона человек по возможности переходить на безналичное получение выплат. Мол это гораздо удобнее, а еще такие выплаты всегда приходят вовремя. Например, если есть лица, которые жалуются, что пенсия пришла не вовремя, это 100% пенсионеры, не имеющие банковского счета. В пресс-службе ПФУ рассказали, какие банки чаще всего выбирают пенсионеры, чтобы те, кто сейчас перед выбором смогли сделать для себя определенные выводы.

Лидером являются ПриватБанк и Ощадбанк

Конечно, лидирующие позиции занимают два крупнейших банка страны: ПриватБанк и Ощад. Первый обслуживает примерно 4,6 миллиона пенсионеров, что составляет 55% от общего их количества.



В Ощадбанке обслуживается 2,9 миллиона человек и это примерно 35%. На третьем месте Райффайзен Банк – более 326 тысяч (3,9%). Также примерно 510 тысяч человек выбирают другие банки, которые сейчас функционируют в Украине.

В ПФУ заявили, что количество получающих пенсию через банк пенсионеров постоянно растет. К примеру, если за январь-апрель 2023 года было перечислено 173,0 млрд грн, то в 2022 году — 140,6 млрд грн, что на 23,1% больше.

Почему важно переводить пенсию на банковский счет?

В ПФУ призывают украинцев переходить на банковские счета не только потому, что это удобно и так пенсию начислять гораздо проще и быстрее, но еще и потому, что в стране все совершенствуется и цифровизируется. В частности, НБУ уже анонсировал электронную гривну. Говорят, что ею будут выплачивать и пенсии и социальные выплаты, в том числе. Пользоваться электронными гривнами будет так же просто, как и обычными, но, конечно, для этого потребуется банковская карта.