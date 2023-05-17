В ПФУ зробили важливу заяву для понад трьох мільйонів пенсіонерів

В Україні є приблизно 11 мільйонів пенсіонерів, і левова їх частка отримують пенсію через банківські рахунки. Зокрема, станом на 1 травня 2023 року відомо, що 8,3 мільйона осіб отримують пенсію саме через банки. Решта у відділеннях Укрпошти. Пенсійний Фонд закликає цих 3 мільйони людей по можливості переходити на безготівкове отримання виплат. Мовляв, це набагато зручніше, а ще такі виплати завжди приходять вчасно. Наприклад, якщо є особи, які скаржаться, що пенсія прийшла не вчасно, то це 100% пенсіонери, які не мають банківського рахунку. У пресслужбі ПФУ розповіли, які банки найчастіше обирають пенсіонери, щоб ті хто зараз перед вибором змогли зробити для себе певні висновки.

Лідером є ПриватБанк і Ощадбанк

Звісно лідируючі позиції займають два найбільші банки країни: ПриватБанк і Ощад. Перший обслуговує приблизно 4,6 мільйона пенсіонерів, що становить 55% від загальної їх кількості.

В Ощадбанку обслуговується 2,9 мільйона осіб і це приблизно 35%. На третьому місці Райффайзен Банк — понад 326 тисяч (3,9%). Також, приблизно 510 тисяч осіб вибирають інші банки, які наразі функціонують в Україні.

У ПФУ заявили, що кількість пенсіонерів, які отримують пенсію через банк постійно зростає. Наприклад, якщо за січень-квітень 2023 року було перераховано 173,0 млрд грн, то у 2022 році — 140,6 млрд грн, що на 23,1% більше.

Ч ому важливо переводити пенсію на банківський рахунок?

У ПФУ закликають українців переходити на банківські рахунки не лише, тому що це зручно і так пенсію нараховувати значно простіше і швидше, а ще й тому, що в країні все вдосконалюється та цифровізовується. Зокрема, НБУ вже анонсував електронну гривню. Кажуть, що ними будуть виплачувати й пенсії та соціальні виплати, в тому числі. Користуватися електронними гривнями буде так само просто, як і звичайними, але звісно ж для цього потрібна буде банківська картка.