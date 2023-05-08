Страны ЕС объявили сразу 2 нововведения в отношении украинских беженцев

Для украинцев, выехавших в страны Европы, приняли новые важные решения. Они касаются тех, кто получил статус беженца в Словакии или Латвии. Им следует готовиться к изменениям, соответствующая информация опубликована в местных изданиях вышеупомянутых государств.

Начнем со Словакии. Пока правительство страны работает над тем, чтобы понять целесообразность предоставления социальных выплат беженцам из Украины, если их ребенок посещает местную школу. По словам тамошнего министра образования Яна Горецкого, немало детей из Украины учится в словацких школах, а не онлайн в украинских. Так что родители смогут получать выплаты на детей, если они учатся в местных школах. Подобная практика уже внедрена в школах Чехии и Польши.

В то же время, министр труда Словакии Милан Крайняк утверждает, что будет целесообразнее ввести изменения уже с начала нового учебного года. Окончательное решение не принято, только инициировано обсуждение этой проблемы и несколько вариантов решения.

Другая новость касается украинцев, получивших статус беженца в Латвию. В этой стране намерены на законодательном уровне продолжить поддерживать украинцев, которых война заставила покинуть собственные дома. Продлить помощь могут до конца года. В настоящее время в сейме Латвии продолжаются обсуждения этой инициативы.

Следует отметить, что сроки действия государственной поддержки украинцев завершатся уже в июне этого года. Однако, учитывая тот факт, что война в Украине продолжается и вряд ли закончится до июня, правительство Латвии рассматривает возможность продления всех мер поддержки украинцев до конца года. Такая поддержка среди прочего предполагает предоставление безвозмездного жилья.

В то же время следует упомянуть, что в Латвии на начало этого года было зарегистрировано более 35 тысяч украинцев, которые были вынуждены просить убежища в стране из-за вторжения российских оккупантов.