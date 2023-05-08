Стартувала масштабна верифікація: пенсію можуть втратити чимало українців

В Україні вже давно анонсують масштабну верифікацію в рамках якої будуть ідентифікувати осіб, які незаконно отримують пенсію. В деяких випадках її забиратимуть без права повернення, в інших особа матиме змогу поновити виплати виконавши певний ряд дій. Цей крок Уряд робить через те, що кожного року левова частка бюджету йде на виплати людям, які не мали б за законом їх отримувати. Верифікація відбуватиметься за співпраці Пенсійного Фонду України та Міністерства фінансів.
Хто може втратити виплати?
Загалом верифікація проводитиметься трьома етапами. Такий порядок встановлено згідно з проєктом наказу “Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання”.
Отож, відбудуться наступні кроки:
- Спочатку відбудеться перевірка валідації даних. Це означає, що будуть перевіряти наскільки дотримано вимоги щодо обміну персональною інформацією пенсіонерів.
- Далі перевірятимуть персональні дані всіх пенсіонерів.
- Останнім етапом стане перевірка доцільності надання грошової виплати кожній окремій особі.
Заморозити або й зовсім скасувати виплату пенсій можуть у наступних випадках:
- Якщо була зроблена помилка у персональних даних особи, наприклад, у прізвищі.
- Якщо пенсія була отримана шляхом надання відповідним організаціям фальшивих документів, наприклад, несправжнього стажу, липової довідки про інвалідність тощо.
- Якщо громадянин живе понад 6 місяців закордоном. Дослівно у законопроєкті це описується так: “Пенсія припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України“. Проте після повернення в Україні виплати можна поновити. Повністю скасовується право на отримання пенсії в разі переїзду на ПМЖ.
- Якщо пенсію нарахували особі зі статусом ВПО і він змінив місце проживання.
Стосовно переїзду закордон, то є можливість отримувати свою пенсію там (принаймні у деяких країнах). Стосовно цього детальну консультацію можна отримати у ПФУ та Міграційній службі.
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter