Стартувала масштабна верифікація: пенсію можуть втратити чимало українців

В Україні вже давно анонсують масштабну верифікацію в рамках якої будуть ідентифікувати осіб, які незаконно отримують пенсію. В деяких випадках її забиратимуть без права повернення, в інших особа матиме змогу поновити виплати виконавши певний ряд дій. Цей крок Уряд робить через те, що кожного року левова частка бюджету йде на виплати людям, які не мали б за законом їх отримувати. Верифікація відбуватиметься за співпраці Пенсійного Фонду України та Міністерства фінансів.

Хто може втратити виплати?

Загалом верифікація проводитиметься трьома етапами. Такий порядок встановлено згідно з проєктом наказу “Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання”.

Отож, відбудуться наступні кроки:

Спочатку відбудеться перевірка валідації даних. Це означає, що будуть перевіряти наскільки дотримано вимоги щодо обміну персональною інформацією пенсіонерів. Далі перевірятимуть персональні дані всіх пенсіонерів. Останнім етапом стане перевірка доцільності надання грошової виплати кожній окремій особі.

Заморозити або й зовсім скасувати виплату пенсій можуть у наступних випадках:

Якщо була зроблена помилка у персональних даних особи, наприклад, у прізвищі. Якщо пенсія була отримана шляхом надання відповідним організаціям фальшивих документів, наприклад, несправжнього стажу, липової довідки про інвалідність тощо. Якщо громадянин живе понад 6 місяців закордоном. Дослівно у законопроєкті це описується так: “Пенсія припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України“. Проте після повернення в Україні виплати можна поновити. Повністю скасовується право на отримання пенсії в разі переїзду на ПМЖ. Якщо пенсію нарахували особі зі статусом ВПО і він змінив місце проживання.

Стосовно переїзду закордон, то є можливість отримувати свою пенсію там (принаймні у деяких країнах). Стосовно цього детальну консультацію можна отримати у ПФУ та Міграційній службі.