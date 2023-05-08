Стартовала масштабная верификация: пенсию могут потерять немало украинцев

В Украине уже давно анонсируют масштабную верификацию, в рамках которой будут идентифицировать лиц, незаконно получающих пенсию. В некоторых случаях ее будут забирать без права возвращения, тогда как другим смогут возобновить выплаты, после выполнения определенного ряда действий. Этот шаг Правительство делает из-за того, что каждый год львиная доля бюджета идет на выплаты людям, которые не должны по закону их получать. Верификация будет проходить при сотрудничестве Пенсионного Фонда Украины и Министерства финансов.
Кто может потерять выплаты?
В целом, верификация будет проводиться тремя этапами. Такой порядок установлен согласно проекту приказа “Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания”.
Следовательно, состоятся следующие шаги:
- Сначала состоится проверка валидации данных. Это означает, что будут проверять, насколько соблюдены требования по обмену персональной информацией пенсионеров.
- Далее будут проверять персональные данные всех пенсионеров.
- Последним этапом станет проверка целесообразности предоставления денежной выплаты каждому отдельному лицу.
Заморозить или совсем отменить выплату пенсий могут в следующих случаях:
- Если была совершена ошибка в персональных данных личности, например, в фамилии.
- Если пенсия была получена путем предоставления соответствующим организациям фальшивых документов, например ненастоящего стажа, липовой справки об инвалидности и т.п.
- Если гражданин живет более 6 месяцев за границей. Дословно в законопроекте это описывается так: “Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины“. Однако по возвращении в Украину выплаты можно возобновить. Полностью упраздняется право на получение пенсии в случае переезда на ПМЖ.
- Если пенсию насчитали лицу со статусом ВПЛ и он изменил место жительства.
Что касается переезда за границу, то есть возможность получать свою пенсию там (по крайней мере, в некоторых странах). Об этом подробную консультацию можно получить в ПФУ и Миграционной службе.
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