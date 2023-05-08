Стартовала масштабная верификация: пенсию могут потерять немало украинцев

В Украине уже давно анонсируют масштабную верификацию, в рамках которой будут идентифицировать лиц, незаконно получающих пенсию. В некоторых случаях ее будут забирать без права возвращения, тогда как другим смогут возобновить выплаты, после выполнения определенного ряда действий. Этот шаг Правительство делает из-за того, что каждый год львиная доля бюджета идет на выплаты людям, которые не должны по закону их получать. Верификация будет проходить при сотрудничестве Пенсионного Фонда Украины и Министерства финансов.

Кто может потерять выплаты?

В целом, верификация будет проводиться тремя этапами. Такой порядок установлен согласно проекту приказа “Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания”.

Следовательно, состоятся следующие шаги:

Сначала состоится проверка валидации данных. Это означает, что будут проверять, насколько соблюдены требования по обмену персональной информацией пенсионеров. Далее будут проверять персональные данные всех пенсионеров. Последним этапом станет проверка целесообразности предоставления денежной выплаты каждому отдельному лицу.

Заморозить или совсем отменить выплату пенсий могут в следующих случаях:

Если была совершена ошибка в персональных данных личности, например, в фамилии. Если пенсия была получена путем предоставления соответствующим организациям фальшивых документов, например ненастоящего стажа, липовой справки об инвалидности и т.п. Если гражданин живет более 6 месяцев за границей. Дословно в законопроекте это описывается так: “Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины“. Однако по возвращении в Украину выплаты можно возобновить. Полностью упраздняется право на получение пенсии в случае переезда на ПМЖ. Если пенсию насчитали лицу со статусом ВПЛ и он изменил место жительства.

Что касается переезда за границу, то есть возможность получать свою пенсию там (по крайней мере, в некоторых странах). Об этом подробную консультацию можно получить в ПФУ и Миграционной службе.