Є лише 3 дні: популярна мережа супермаркетів оголосила про знижки до -40%

Торгова мережа супермаркетів АТБ запустила щотижневу акцію “Економія” в АТБ.

Про це повідомила пресслужба компанії АТБ в офіційному аккаунті в соціальній мережі Фейсбук.

Акція “Економія” триватиме ще три дні

Загалом в рамках акції “Економія” мережа АТБ підготувала кращі пропозиції на популярні товари зі знижками до -40%. Це непогана можливість заощадити кошти.

Згідно з оголошенням компанії, акція триватиме з 3 травня по 9 травня включно. Тож у вас ще є час вигідно зробити покупки. Ознайомитися з акційними пропозиціями та цінами на них можна за посиланням https://www.atbmarket.com/promo/economy.

Нижче наводимо кілька популярних товарів та ціни на них зі знижкою та без для кращого розуміння вигоди.

Зі знижкою в 13% пропонують придбати ковбаски для гриля за ціною 82,90 гривень на 600 грамів, шашлик “Кавказький в маринаді” обійдеться лише в 148 гривень замість 172 гривень.

Знижка також пропонується на популярну каву “Якобс розчинна” — лише 281 гривні за 190 грамів замість 379 гривень без знижки.

Твердий сир можна придбати зі знижкою 20%, тобто за 160 грамів доведеться сплатити лише трохи більше як 42 гривень.

Також діє Акція на пиво “Оболонь світле”, зі знижкою 31% півлітра пива можна придбати на 21,50, а 1,5 літра зі знижкою 13% за ціною 48 гривень.

Як бачите, вигода очевидна. Тож швидше переходьте за посилання вище та ознайомтеся з актуальними для вас пропозиціями. Подібні акції вигідні обом сторонам, адже магазин таким чином приваблює нових покупців, а покупці отримують чудову можливість зробити запаси улюблених продуктів за дуже приємними цінами.

Зазначимо, що мережа АТБ залишається лідером на українському ринку. Попри те, що через вторгнення окупантів було закрито, а подекуди зруйновано супермаркети мережі АТБ, компанії вдалося утримати лідерські позиції.