Країни ЄС оголосили одразу 2 нововведення відносно українських біженців 

Для українців, які виїхали в країни Європи прийняли нові важливі рішення. Наразі вони стосуються тих, хто отримав статус біженця в Словаччині або Латвії. Їм варто готуватися до змін, відповідна інформація опублікована в місцевих виданнях вище згаданих держав.

Розпочнемо зі Словаччини. Наразі уряд країни працює над тим, щоб зрозуміти доцільність надання соціальних виплат біженцям з України, якщо їхня дитина відвідує місцеву школу. За словами тамтешнього міністра освіти Яна Горецького чимало дітей з України навчається в словацьких школах, а не онлайн в українських. Тож батьки зможуть отримувати виплати на дітей, якщо ті навчаються в місцевих школах. Подібна практика вже запроваджена в школах Чехії та Польщі.

Водночас міністр праці Словаччини Мілан Крайняк стверджує, що буде доцільніше запровадити зміни вже з початку нового навчального року. Наразі остаточне рішення не прийняте, лише ініційоване обговорення цієї проблеми та кілька варіантів вирішення.

Інша новина стосується українців, які отримали статус біженця в Латвію. В цій країні мають намір на законодавчому рівні продовжити підтримувати українців, яких війна змусила покинути власні домівки. Подовжити допомогу можуть до кінця року. Наразі в сеймі Латвії тривають обговорення цієї ініціативи.

Варто зазначити, що терміни дії державної підтримки українців завершиться вже цього червня. Однак з врахуванням того факту, що війна в Україні триває і навряд чи закінчиться до червня, уряд Латвії розглядає можливість подовження всіх заходів підтримки українців до кінця року. Така підтримка серед іншого передбачає надання безоплатного житла.

Водночас слід згадати, що в Латвії станом на початок цього року було зареєстровано більш як 35 тисяч українців, які були змушені просити прихистку в країні через вторгнення російських окупантів..